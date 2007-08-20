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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۱۵

هنر در کرمان جایگاه واقعی خود را ندارد

کرمان - خبرگزاری مهر: هنر در استان کرمان به جایگاه واقعی خود نرسیده و نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

نغمه قطب زاده نقاش کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم شناخت صحیح از هنر و هنرمند در استان کرمان هنر به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

وی توجه ویژه مسئولان را به هنر و هنرمندان خواستار شد و افزود: برای این که بتوانیم هنر را به جوانان معرفی کنیم و آن را در اقشار مختلف جامعه گسترش دهیم نیازمند یاری و مشارکت همه جانبه مسئولان هستیم.

قطب زاده میزان استقبال از نمایشگاه های نقاشی را کمرنگ دانست و گفت: استقبال خوبی از نمایشگاه ها نشده است و بیشتر کسانی که برای بازدید مراجعه می کنند، قشر خاصی از جوانان و نوجوانان هستند.

نمایشگاه رنگ روغن نغمه و نعیمه قطب زاده هم اکنون در نگارخانه شاهرخی ارشاد اسلامی شهرستان کرمان در حال برگزاری است.

کد مطلب 537694

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