به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: قرار است پروژه‌های نیمه کاره قبل از سال ‪ ۸۴ ‬ تا پایان سال ‪ ۸۶ ‬ تکمیل شود .

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل پروژه‌های استانی حداکثر دو سال وقت نیاز داریم و برای پروژه‌های ملی زمان بندی بین پنج تا هفت سال در نظر گرفته شده است .

هاشمی استفاده از فناوری اطلاعات را در دستور کار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد و یادآور شد: ایجاد عدالت و مهرورزی در جامعه از طریق انجام فعالیت های عمرانی و رشد و توسعه میسر می شود و اجرای سریع پروژه ها امیدواری مردم به نظام را افزایش می دهد .