به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: قرار است پروژههای نیمه کاره قبل از سال ۸۴تا پایان سال ۸۶تکمیل شود.
وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل پروژههای استانی حداکثر دو سال وقت نیاز داریم و برای پروژههای ملی زمان بندی بین پنج تا هفت سال در نظر گرفته شده است.
هاشمی استفاده از فناوری اطلاعات را در دستور کار سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد و یادآور شد: ایجاد عدالت و مهرورزی در جامعه از طریق انجام فعالیت های عمرانی و رشد و توسعه میسر می شود و اجرای سریع پروژه ها امیدواری مردم به نظام را افزایش می دهد.
هاشمی تاکید کرد: دولت نهم، عمران و آبادانی در بخش های مختلف را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.
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