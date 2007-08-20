  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

زمان اجرا پروژه‌های عمرانی در سطح ملی پنج تا هفت سال است

زمان اجرا پروژه‌های عمرانی در سطح ملی پنج تا هفت سال است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور گفت: زمان اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح ملی پنج تا هفت سال است که زمان مطلوبی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: قرار است پروژه‌های نیمه کاره قبل از سال ۸۴تا پایان سال ۸۶تکمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل پروژه‌های استانی حداکثر دو سال وقت نیاز داریم و برای پروژه‌های ملی زمان بندی بین پنج تا هفت سال در نظر گرفته شده است.

هاشمی استفاده از فناوری اطلاعات را در دستور کار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام کرد و یادآور شد: ایجاد عدالت و مهرورزی در جامعه از طریق انجام فعالیت های عمرانی و رشد و توسعه میسر می شود و اجرای سریع پروژه ها امیدواری مردم به نظام را افزایش می دهد.

هاشمی تاکید کرد: دولت نهم، عمران و آبادانی در بخش های مختلف را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است.

کد مطلب 537695

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها