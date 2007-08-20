پذیرش دانشجوی دکتری در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به راهبرد توسعه رشته های بین رشته ای در معاونت آموزشی، دانشجوی دکتری در مراکز تحقیقاتی تربیت خواهند شد.

وی اضافه کرد: پذیرش دانشجوی دکتری در این رشته در جلسه معاونین آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مصوب شده است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از اعلام آمادگی چند دانشگاه و مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی برای پذیرش این دانشجویان خبر داد و گفت: هم اکنون پذیرش دانشجو در رشته های بین رشته ای در مراکز تحقیقاتی غدد و متابولیسم و کبد و گوارش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز تحقیقاتی عفونی و بیماری های گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصویب شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پذیرش دانشجوی دکتری در مراکز تحقیقاتی در راستای حمایت از تحقیقات و استفاده از توان دانشجویان مستعد در تحقیقات کاربردی کشور انجام می گیرد.