قرارداد تولید نان صنعتی در کشور منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مراسم امضای این قرارداد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: مجلس در بررسی بودجه سال جاری م مساعدت هایی برای تولید نان صنعتی مد نظر قرار داد.

مجید پارسانیا ادامه داد: بر این اساس تولید این نان در ابعاد صنعتی و تمام اتوماتیک و روزانه به میزان 20 تن خواهد بود، همچنین پیش بینی پرداخت نیم میلیارد دلار به شکل ریالی آن برای پرداخت تسهیلات به منظور گشایش اعتبار خطوط صنعت این محصول از حساب ذخیره ارزی و 100 میلیارد تومان نیز به صورت یارانه متناسب با هر طرح پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه میزان نیروی انسانی با راه اندازی این واحدها به میزان فعلی نخواهد بود، گفت: برای بازخرید و بازنشسته شدن نیروهای مازاد 100 میلیارد تومان نیز یارانه در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه قرارنیست نان صنعتی جای نان سنتی در کشور را تنگ کند، گفت: بخش عمده تجهیزات مورد نیاز این صنعت نیز خریداری شده است.

مدیرعامل بانک تجارت نیز در این مراسم گفت: دولت طی سال ها یارانه های نابجایی در تولید نان در کشور بدون دریافت نتیجه پرداخت می کرد.

رضا راعی ادامه داد: برهمین اساس طرحی در دولت و وزارت بازرگانی برای پرداخت 10 هزار میلیارد ریال از طریق بانک تجارت در اختیار تولید کنندگان نان صنعتی با معرفی این شرکت برای تولید نان قرار می گیرد.



وی با تاکید بر اینکه این اقدام گامی در جهت توسعه فرهنگ استفاده از نان صنعتی برای هدفمند کردن یارانه ها است، افزود: نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان 7 درصد است که 5 درصد آن نیز توسط دولت یارانه داده می شود.

به گفته مدیرعامل بانک تجارت 20 درصد مبلغ راه اندازی واحدها آورده خود متقاضیان و 80 درصد نیز از منابع حساب ذخیره ارزی و تسهیلات بانک تجارت خواهد بود که بازپرداخت آن 5 سال خواهد بود که در مجموع دوره تنفس و بازپرداخت 8 سال خواهد شد.

وی افزود: این واحدها بین دو تا سه سال آینده راه اندازی می شوند.