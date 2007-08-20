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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

کم توجهی به درس « هنر » یکی از عوامل خشونت در نوجوانان

کم توجهی به درس « هنر » یکی از عوامل خشونت در نوجوانان

بر اساس اظهارات یک متخصص تکنولوژی آموزشی،یکی از دلائل افزایش خشونت در میان نوجوانان و جوانان کم توجهی به درس هنر در مدارس است .

دکتر داود خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : برای افزایش شادی و کاهش تنش ها در محیط های مدرسه  باید برنامه ریزان درسی ارتباط دانش آموزان را با هنر تقویت کنند .

متخصص علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی تاکید کرد: تدوین فلسفه هنر می تواند به حل  پیچیده ترین مسائل آموزشی و روانی بچه ها کمک کند.

وی به عنوان رئیس فرهنگسرای مدرسه خاطر نشان ساخت: برنامه ریزی های امسال این مجموعه در راستای بالا بردن مهارتهای دانش آموزی و ایجاد کارگاه های داستان نویسی ، نقاشی ، موسیقی و ...دانش آموزان است .

 خالقی ادامه داد : دو برنامه "ما می توانیم"  و "با هم بسازیم" در راس برنامه های امسال فرهنگسرای مدرسه قرار دارد .

متخصص امور تعلیم و تربیت یاد آورشد : کلاس های کارگاهی سفره آرایی ، تزئین منزل و تمام نکات مورد نیاز زنان خانه دار از جمله آموزش های ویژه دختران در کلاس های کارگاهی است .

وی از همکاری های تنگاتنگ این فرهنگسرا با سازمان آموزش و پررش شهر تهران خبر داد و افزود : مدارس در معرفی دانش آموزان به این مجموعه نقش پررنگی ایفا می کنند.

کد مطلب 537720

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