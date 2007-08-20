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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۳

طرح رایگان پیک کتاب در منطقه 22 شهری

طرح پیک کتاب با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و ترغیب شهروندان به کتابخوانی و تامین بهینه اوقات فراغت تابستانی در کتابخانه شهر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در طرح پیک کتاب به شیوه ارسال از طریق پیک امکان دسترسی آسان شهروندان منطقه 22 به کتابهای مورد علاقه و موجود در کتابخانه به صورت رایگان فراهم می شود.

بر اساس این گزارش طرح پیک کتاب تا پایان شهریور ماه اجرا می شود.

کتابخانه شهر در قالب این طرح کتابهای مورد نظر شهروندان را از طریق پیک و به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهد و پس از مطالعه به کتابخانه عودت داده می شود.

شهروندان گرامی جهت کسب  اطلاعات بیشتر می توانند با شماره  های 441437060-44143780 تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 537732

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