برنامه مسابقات دوندگان اعزامی به ژاپن/ مرادی اولین نماینده ایران

به گزارش خبرنگارمهر، یازدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان ازشنبه سوم شهریورماه مصادف با 25 اگوست با حضور دوندگان برتر 203 کشور آغاز و تا روز یکشنبه 11 شهریورماه روز دوم سپتامبر در شهر اوزاکا ژاپن پیگیری خواهد شد که ایران با دو نماینده احسان حدادی در پرتاب دیسک و سجاد مرادی در دوی 1500 متر در این مسابقات شرکت می کند.

سجاد مرادی دونده 1500 مترکشورمان مرحله مقدماتی بازیهای خود را در همان نخستین روز مسابقات از ساعت 11 و 25 دقیقه آغاز می کند. مرادی در صورت صعود به مرحله نیمه نهایی روز دوشنبه 27 آگوست و پنجم شهریورماه ساعت 20:40 به رقابت با 15 دونده دیگر خواهد پرداخت.

رقابتهای مرحله فینال رشته 1500 متر نیز ساعت 22 چهارشنبه هفتم شهریورماه در ورزشگاه اصلی شهر اوزاکا برگزار خواهد شد.

مرادی در رشته 800 متر نیز سهمیه ورودی المپیک و مسابقات جهانی را بدست آورده که برای شرکت در این دیدارها نیز در بخش مقدماتی روز چهارم شهریورماه (روز دوم مسابقات) رقابت خواهد کرد.

احسان حدادی ورزشکار رشته پرتاب دیسک ایران بعد از قرار گرفتن در رتبه چهارم این رشته در جدول رده بندی رکورد داران جهانی iaaf (فدراسیون جهانی دوومیدانی ) مسابقه مقدماتی خود را صبح روز یکشنبه چهارم شهریورماه (26 اگوست ) پیگیری می کند. حدادی برای کسب مدال درمرحله فینال این بازیها روزچهارم از دیدارهای جهانی، روز سه شنبه ششم شهریورماه ساعت 19:30 به میدان می رود.