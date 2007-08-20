به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام ستاد بزرگداشت روز دولت و جوانان ، شنبه سوم شهریورماه همزمان با روز جوان و میلاد حضرت علی اکبر (ع) جوانان نخبه و برتر سراسر کشور با دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو می کنند.

در این دیدار 10 نفر از جوانان برگزیده از رئیس جمهور لوح یاد بود دریافت می کنند و همچنین 10 نفر از جوانان برتر در حضور رئیس جمهور و دیگر جوانان حاضر صحبت می کنند.

گفتنی است: دکتر احمد نژاد در این برنامه شبکه اطلاع رسانی جوانان ایران اسلامی (برنا) را افتتاح می کند.

در این برنامه حجه الاسلام حاج علی اکبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان گزارشی از دستاوردهای سازمان ملی جوانان در دوره جدید را ارائه خواهد نمود. همچنین با ارائه کمک هزینه حج عمره از 100 جوان برتر تقدیر و تجلیل به عمل می آید.