به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در همایش مشترک معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌های سراسر کشور و روسای سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها با تاکید بر اینکه براساس تعالیم دینی برای نیل به هدف باید براساس برنامه ریزی ها حرکت نمود، گفت: مسئله جدی در برنامه ها تعهد و پیمان است، به همین دلیل نیز برنامه نباید سست باشد زیرا در غیر این صورت دستیابی به اهداف غیر ممکن خواهد بود.

وزیر کشور اظهارداشت: کافی بودن اطلاعات لازمه یک نظام برنامه‌ریزی است و بدون اطلاعات برنامه ریزی ها امکان ندارد.

وی با طرح این پرسش که آیا برای انجام برنامه‌ریزی اطلاعات کافی در اختیار ما قرار دارد، تصریح کرد: بسیاری از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در کشور دارای نقص است که دلیل آن نبود اطلاعات کافی از همه شرایط کشور است.

به گفته پور محمدی اگر سال ها تلاش کنیم اما دارای برنامه‌ریزی مبتنی بر اطلاعات دقیق و کامل نباشیم مطمئنا به اهداف خود نمی رسیم.

وی با تاکید بر اینکه کشور به نهضت فراگیر در جهت کسب و گردآوری اطلاعات نیازمند است، گفت: شأن مدیران برنامه‌ریز کسب اطلاعات دقیق و تجزیه و تحلیل آنها است و اگر 50 درصد کارهای جاری را تعطیل کنیم و به تکمیل اطلاعات و برنامه‌ریزی بپردازیم، موفق‌تر بوده و نتایج مطلوب‌تری به دست خواهیم آورد.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه به مسئولیت من از امروز مسئولان برنامه‌ریزی استانداری‌ها 50 درصد کار خود را تعطیل کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند، اظهار داشت: گرچه بسیاری از مدیران استانی‌ همچون استاندار و معاونان وی از فرصت کافی برای مطالعه و به دست آوردن اطلاعات برخوردار نیستند، اما معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها می توانند اطلاعات کافی از آخرین شرایط استان کسب کرده و سپس تصیم‌گیری نمیاند.

وی با اظهار خرسندی نسبت به اینکه حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها در مدیریت استان‌ها تلفیق شده است، گفت: ابزار کافی برای گرفتن آمار و اطلاعات در اختیار مدیران استان ها وجود دارد.

وزیر کشور ادامه داد: برنامه‌ریزی سال آینده در قالب بودجه باید متفاوت از گذشته باشد به خصوص اینکه هم اکنون برنامه‌ریزی با امور اجرایی استانداری‌ها تجمیع شده و زیر نظر یک مدیریت قرار دارد.

وی گفت: در تلاش هستیم تا شبکه ارتباطی امن و کارآمد ایجاد کنیم تا به هدف نهایی تحقق دولت الکترونیک دست یابیم که در این راه لازم است معاونین برنامه‌ریزی ها کاستی‌ها را شناسایی کرده و به ما اطلاع دهند.

پور محمدی اجرای رایانه‌ای انتخابات مجلس هشتم را مستلزم آماده سازی زیرساخت ها دانست و گفت: تمام کارت‌های ملی در سال جاری صادر خواهد شد و سال آینده نیز اجرایی شدن طرح صدور کارت ملی هوشمند را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه اگر اطلاعات دقیق از شرایط کشور وجود داشته باشد برنامه ریزی ها راحت تر و دقیق تر انجام خواهد شد، گفت: برای اثبات این موضوع که در اجرای برنامه‌ها در ارتباط با مهاجران افغان تا چه اندازه جدی هستیم توجه خود را نشان داده ایم.

وی با طرح این پرسش که چند درصد از فرصت‌های شغلی که با اخراج افاغنه ایجاد شد توسط نیروهای جویای کار ایرانی به دست آمده است، تصریح کرد: هم اکنون هیچ تعریفی از گرایش شغلی نیروی کار کشور نداریم به همین دلیل این موضوع که با اخراج افاغنه فرصت های کاری برای افراد کشور در سطح وسیع ایجاد خواهد شد.





به گفته وی اجرای طرح کارت هوشمند سوخت محل برخورد اطلاعات مختلف از امور متفاوت در کشور بود که می توان آن را تجربه با ارزشی دانست.