ویه را از ماتراتزی متنفر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترایبل فوتبول، مارکو ماتراتزی بتازگی اعتراف کرده در دیدار نهایی جام جهانی 2006 به خواهر زیدان اهانت کرده و بدین ترتیب موجبات اخراج کاپیتان فرانسه را فراهم آورده است. ویه را در گفتگو با تلویزیون فرانسه گفت: فکر می کنم ماتراتزی بازیکن بزرگی باشد. او در رقابت های جام جهانی عملکرد فوق العاده ای داشت و حتی موفق شد در دیدار نهایی گلزنی کند.

هم تیمی ماتزاتزی در تیم اینتر میلان گفت: با این حال شما در زندگی تان به بعضی چیزها عشق می ورزید و از بعضی چیزها نفرت دارید. من فقط این را می توانم بگویم که پس از با اطلاع شدن از آنچه ماتراتزی به زیدان گفته، از این پس به هنگام شام با او سر یک میز نخواهم نشست.