دومین پروتئین پریون مغزی عامل بیماری جنون گاوی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه آلبرتا موفق شدند پروتئین پریون جدیدی را کشف کنند که می تواند در فعالیت های مغز در جریان بیماری جنون گاوی نقش داشته باشد.

براساس گزارش Medical Research News ، این پروتئین جدید که "شادو" نام دارد در دنباله یک پروتئین شناخته شده دیگری با عنوان PrP وجود دارد.

در این خصوص پروفسور دیوید وست وی سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "دهها سال اعتقاد ما بر آن بود که پروتئین پریون PrP تنها پروتئین نورونی است که داخل یک نوع ناهنجار عصب شناور شده و باعث بیماری می شود."

این دانشمندان امیدوارند با این کشف جدید تکه های پازل بیماری جنون گاوی را در آینده ای نزدیک کنار هم بچینند و به درمان قطعی این بیماری دست یابند.

شایان ذکر است، پریون یکی از انواع پروتئین هایی است که به طور طبیعی در سلولهای عصبی وجود دارند. نوع جهش یافته این پروتئین می تواند باعث ایجاد پلاک های پروتئینی در سلولهای عصبی شود.

این پلاک ها باعث "آب گرفتگی اسفنجی شکل" در مغز می شود. عامل بیماری جنون گاوی نوعی پریون است.