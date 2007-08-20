بازداشت 4 عضو القاعده در الرمادی / انفجار موتور سیکلت بمب گذاری شده در مرکز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق امروز از کشته شدن سه عراقی و مجروح شدن 11 تن دیگر بر اثر انفجار یک دستگاه موتور سیکلت بمبگذاری شده در میدان الرصافی واقع در مرکز بغداد خبر داند.

این میدان یکی از میادین شلوغ بغداد به شمار می رود.

خبر دیگر اینکه پرتاب خمپاره به یک واحد مسکونی در منطقه الامین واقع در شرق بغداد منجر به کشته شدن یک عراقی و مجروح شدن سه تن دیگر شد.

دو افسر پلیس عراق نیز درحمله افراد مسلح در روستای المالحه واقع در منطقه بیجی(200 کیلومتری شمال بغداد) کشته شدند.

پایگاه اینترنتی اصوات العراق نیز گزارش داد: منابع پلیس الرمادی اعلام کردند که در درگیری نیم ساعته با عناصر القاعده در منطقه الجرایشی واقع در شمال الرمادی، چهار تن از آنها را بازداشت کردند.

پلیس شهر کرکوک نیز سه فرد مظنون را بازداشت کرد که یکی از آنها طراح اصلی انفجارهای بازار تجاری مرکز کرکوک در ماه جولای به شمار می رود.