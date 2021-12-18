به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «نیخیل مانشی»، نویسنده ارشد این مطالعه از مؤسسه سرطان دانا فاربر بوستون، گفت: «یافته‌ها تاکید دارد بیماران مبتلا به مولتیپل میلوما حتی اگر واکسینه شده باشند، باز باید مراقب باشند، فاصله اجتماعی را جدی بگیرند و ماسک بزنند.»

مولتیپل میلوما سرطانی است که سلول‌های پلاسما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یافته‌های جدید حاصل تحقیقاتی است که اخیراً در آن میزان عفونت کووید در نزدیک به ۶۰ هزار بازمانده سرطان واکسینه شده و واکسینه نشده که در شش ماه گذشته درمان سرطان سیستمیک مانند شیمی‌درمانی یا ایمونوتراپی دریافت نکرده بودند، ارزیابی شد.

مطالعه جدید ۸۱۸ فرد بزرگسال مبتلا به مولتیپل میلوما را که علیه کووید ۱۹ واکسینه شده بودند با تعداد مساوی از بیماران واکسینه نشده که به سرطان خون نیز مبتلا بودند، مقایسه کرد.

طی دو تا ۴۱ هفته پیگیری، اثربخشی واکسیناسیون در پیشگیری از عفونت بسیار متفاوت بود. پس از دو دوز، در بیماران میلوما ۵.۶ درصد بود. در حالیکه در بازماندگان سرطانی که تحت درمان نبودند ۸۵ درصد بود.

این مطالعه نشان داد که اثربخشی واکسن حدود شش ماه پس از دوز دوم بیماران شروع به کاهش کرد.

به گفته محققان، اثربخشی کمتر واکسیناسیون در بیماران میلوما احتمالاً به دلیل خود بیماری و درمان آن است چراکه هر دو می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کنند.

مانشی در ادامه افزود: «ما دریافتیم که در مقایسه با بیمارانی که در شش ماه گذشته تحت درمان قرار نگرفته بودند، میزان عفونت‌های اولیه ۲.۶ درصد بود.»

وی گفت: «برای بیمارانی که در ۹۰ روز گذشته تحت درمان قرار گرفته‌اند، این تعداد به ۴ تا ۵ درصد می‌رسد و در بیمارانی که با داراتوموماب [عامل ایمونوتراپی] درمان شده‌اند، این تعداد ۹ درصد بوده است.»