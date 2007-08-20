امکان جذب بسیاری از استعدادهای درخشان در کشور فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد اژه ای در اولین نشست مطبوعاتی حوزه آموزش و پرورش در آستانه هفته دولت که صبح امروز در محل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تشکیل شده بود، ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: دانشگاه های خارج تمام فارغ التحصیلان ما را بورس می کنند ولی ما رفتن این افراد به خارج از کشور جهت تحصیل را فرار مغزها نمی دانیم.

وی ضمن اشاره به آمار بالای ماندگاری استعدادهای درخشان خاطر نشان کرد: در نظر گرفتن امتیازات خوب برای این افراد موجب کاهش خروج آنها از کشور و ماندگاری در خارج شده است و به علت مشغولی شماری از آنها در مشاغل خاص و حساس امکان معرفی بسیاری از آنها را نداریم.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه رقم دقیقی را برای شهریه این مدارس اعلام نکرد و یادآورشد: شهریه های ما بر اساس تصمیمات استانی است و میانگین دریافتی ما از اولیا تنها به مقداری است که بتوانیم هزینه های خود را تأمین کنیم ولی باید توجه داشت که هیچ کس تنها به خاطر ناتوانی در پرداخت شهریه از تحصیل در این مدارس محروم نخواهد شد.

وی به اختصاص کمک هزینه برای دانش آموزان نیازمند استعداد درخشان توسط این سازمان اشاره و تصریح کرد: بسیاری از اولیا حاضرند با پرداخت هزینه های میلیونی فرزند خود را به این مدارس وارد کنند که ما هیچ گاه حاضر به پذیرش این دسته از دانش آموزان نیستیم ولی در عین حال شماری از اولیای دانش آموزان استعدادهای درخشان با توجه به توانایی مالی بالا حاضرند شهریه بیشتری را بپردازند که این مبالغ صرف کمک به دانش آموزان نیازمند و سایر هزینهای مدارس می شود.

دکتر جواد اژه ای درمورد سطح بالای آموزش در این مدارس و نزول سطح آن در دانشگاه ها گفت: کنکور در کشور ما سراسری است اما پذیرش آن محلی است، سطح علمی دانش آموزان ما بالا است و ما نمی توانیم آن را مهار کنیم و تنها باید جلوی جهش هارا بگیریم،چراکه جهش چند ساله این دانش آموزان آنها را مانند دانش آموزان عادی می کند.

وی به ناتوانی 90 درصد دانش آموزان جهشی چند ساله در قبولی کنکور اشاره کرد و تصریح کرد:به جای جهش های چند ساله در سنین پایین باید با اقداماتی، در آموزش عالی این دانش آموزان شتاب ایجاد کرد که امکان اخذ واحدهای بیشتر، تحصیل در دو رشته همزمان و مورد علاقه از جمله این اقدامات است که وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی امتیازات خوبی را برای این دانش آموزان بااستعداد و درس خوان قائل شده اند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین از کاهش بودجه مراکز این سازمان به 10درصد رقم سال گذشته خبرداد و اضافه کرد: در سال گذشته با توجه به بودجه مناسب سازمان توجه ویژه ای را به مناطق محروم داشتیم که کاهش بودجه و مشکل این سازمان در استخدام فارغ التحصیلان این سازمان جهت تدریس از مشکلات عمده این سازمان است.

دکتر جواد اژه ای در این نشست همچنین به بیان عملکرد این سازمان پرداخت و افزود:در سال جاری در حدود 48هزار دانش آموز استعداد درخشان در 61 شهر کشور به تحصیل می پردازند که این نشانه توجه ویژه این سازمان به مناطق محروم و حمایت از آنها است تا بتوانند در این مدارس تحصیل کنند.

وی بسیاری از چهره های مطرح علمی،فرهنگی و حتی سیاسی کشور را از فارغ التحصیلان این سازمان اعلام کرد و این سازمان را تنها نهاد دولتی دانست که موفقیت های علمی آن با دیگر بخشها و نهاد ها قابل مقایسه نیست.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یادآور شد:همواره نفرات اول کنکور و 100 درصد پذیرفته شدگان المپیادها متعلق به ما هستند ضمن آنکه کسب مدالهای بسیار در المپیادهای بین المللی که در آخرین مورد در المپیاد فیزیک اصفهان شاهد آن بودیم از جمله افتخارات سازمان است.

وی در ادامه به فعالیتهای فوق برنامه سازمان برای دانش آموزان اشاره و خاطر نشان کرد: برگزاری کنگره های قرآن و المپیادهای ورزشی از جمله فعالیت های سازمان در این خصوص است، ضمن آنکه این سازمان حمایت گسترده ای را از پروژه های پژوهشی با اختصاص بودجه و سهمیه به استانهای مختلف به عمل می آورد.