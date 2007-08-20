دولت باید فرصت های رقابت اقتصادی را افزایش دهد

محمد نهاوندیان در حاشیه نخستین همایش مرکز ملی مطالعات جهانی شدن نهاد ریاست جمهوری پیرامون فرآیند جهانی شدن در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امروز بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تثبیت قوانین و مقررات هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مشورت ملی با بخش خصوصی در سیاستگذاری ها می تواند نقش بسزایی در بخش های مختلف کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ساختار بازار ما در عین حال حاصل فرآیند رفتاری مدیران است، عنوان کرد: در واقع امروز نگاه جهانی بنگاه‌ها، بازارهای جهانی را شکل داده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مدیران بنگاه‌های اقتصادی معمولا کم هستند و نگاه آنان به محیط اطراف فقط محدود به استان و کشور است.

وی رقابت مخرب بنگاه‌ها با یکدیگر را بسیار مخرب دانست و یادآور شد: باید بتوانیم برای این قضیه و ساماندهی آن برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم.

نهاوندیان اظهار داشت: تقویت تشکل های بخش خصوصی ضعیف است و دولت باید نسبت به تقویت این تشکل ها اقدام نماید.