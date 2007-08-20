دهمین کنگره علوم خاک ایران در کرج برگزار می شود

رئیس دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دهمین کنگره علوم خاک ایران از چهارم شهریور ماه به مدت دو روز در محل دانشگاه پردیس کشاورزی تهران واقع در کرج برگزار می شود.

عباسعلی زالی افزود: بیش از یک هزار و 400 مقاله از سوی استادان دانشگاه، کارشناسان و دانشجویان به دبیرخانه این همایش ارسال شد که پس از اعلام نظر داوران علمی کنگره 120 مقاله به صورت شفاهی و 580 مقاله به صورت پوستر در این سه روز ارائه می شود.

وی آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی و نوآوری های علمی داخل و خارج کشور در گرایش های مختلف علوم خاک، تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران جوان با مسائل مهم خاک در کشور، بررسی وضع موجود مسائل مربوط به خاک کشور و ترسیم دورنما و تعیین الویت های کاری در این زمینه را از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد.

زالی ارائه راهکارهای علمی به برنامه ریزان، سیاستگذاران و مجریان بخش کشاورزی، منابع طبیعی و علوم خاک کشور در راستای مدیریت پایدار خاک در کشاورزی و محیط زیست و همچنین تلاش در جهت همسویی آموزش و پژوهش در علوم خاک با نیازهای واقعی کشور و ترویج یافته های علمی در بخش اجرا را از دیگر اهداف این کنگره اعلام کرد.