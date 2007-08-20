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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

سیف‌الله داد:

باید از برگزارکنندگان جشن سینمای ایران تقدیر ویژه کرد

باید از برگزارکنندگان جشن سینمای ایران تقدیر ویژه کرد

معاون امور سینمایی وزارت ارشاد در دولت هفتم معتقد است باید از برگزارکنندگان یازدهمین جشن ملی سینمای ایران تقدیر ویژه کرد.

سیف‌الله داد با اشاره به این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "چند سالی به دلایل شخصی فرصت حضور در خانه سینما و جشن سینمای ایران را نداشتم و به همین دلیل نمی‌توانم جشن امسال را با سال‌های قبل مقایسه کنم، اما زمانی که در ارشاد بودم زحمات دوستان را می‌دیدم که قابل ستایش بود."

وی ادامه داد: "نمی‌خواهم این طور برداشت شود که زحمات دوستان در جشن‌های گذشته را زیر سئوال برده یا می‌برم، اما باید از برگزارکنندگان یازدهمین جشن سینمای ایران به دلیل جدیت و مدیریت صحیح تقدیر ویژه شود."

عضو هیئت داوران جشن یازدهم با اشاره به اینکه برنامه نمایش امسال بسیار منظم بود، گفت: "اکثر فیلم‌ها به نمایش درآمده و داوران به شکل منظم و مرتب برنامه‌ها را دنبال می‌کنند. امیدوارم با چنین نظم و مدیریتی که همگان شاهد آن هستند یازدهمین جشن سینمای ایران به خوبی به پایان برسد."

کد مطلب 537808

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