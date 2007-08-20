باید از برگزارکنندگان جشن سینمای ایران تقدیر ویژه کرد

سیف‌الله داد با اشاره به این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "چند سالی به دلایل شخصی فرصت حضور در خانه سینما و جشن سینمای ایران را نداشتم و به همین دلیل نمی‌توانم جشن امسال را با سال‌های قبل مقایسه کنم، اما زمانی که در ارشاد بودم زحمات دوستان را می‌دیدم که قابل ستایش بود."

وی ادامه داد: "نمی‌خواهم این طور برداشت شود که زحمات دوستان در جشن‌های گذشته را زیر سئوال برده یا می‌برم، اما باید از برگزارکنندگان یازدهمین جشن سینمای ایران به دلیل جدیت و مدیریت صحیح تقدیر ویژه شود."

عضو هیئت داوران جشن یازدهم با اشاره به اینکه برنامه نمایش امسال بسیار منظم بود، گفت: "اکثر فیلم‌ها به نمایش درآمده و داوران به شکل منظم و مرتب برنامه‌ها را دنبال می‌کنند. امیدوارم با چنین نظم و مدیریتی که همگان شاهد آن هستند یازدهمین جشن سینمای ایران به خوبی به پایان برسد."