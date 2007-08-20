سیستم حمل و نقل شهری آذربایجان غربی مکانیزه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه ، مختار فتحی ‌پور صبح امروز در نشست شورای ترافیک آذربایجان غربی اظهار داشت : با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل درون شهری در سند چشم ‌انداز توسعه، دبیرخانه شورای ترافیک استان اقدام به تهیه برنامه‌ای برای سامان بخشیدن به ‌امور حمل و نقل درون شهری استان کرده است .

وی تصریح کرد: برنامه پنج ساله بخش حمل و نقل درون شهری استان پس از تصویب درشورای ترافیک استان در اختیار تمامی شهرهای این استان قرار داده شده است تا مسئولان ذیربط بر اساس برنامه ‌ریزی انجام شده اقدام به ساماندهی این بخش و تسهیل در امر حمل و نقل درون شهری کنند.

فتحی‌پور خاطرنشان کرد: با پایان یافتن مراحل اولیه این طرح و اجرایی شدن آن در استان شاهد تحولات شگرفی در بخش حمل و نقل درون شهری خواهیم بود .

وی یادآورشد: یکی از مواردی که شورای ترافیک استان در دست اجرا دارد ثابت نگهداشتن یا کاهش سهم تاکسی‌ها در حمل و نقل درون شهری در سطح این استان است که با جایگزینی سایر وسایل حمل ونقل درون شهری انجام خواهد شد.