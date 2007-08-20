اخبار کوتاه فرهنگی از کرج

- به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طی مراسمی که از سوی موسسه فرهنگی هنری هنر با حضور معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج و دوستداران شعر و ادب و موسیقی در سالن اجتماعات کتابخانه امیرکبیر برگزار شد از شاعر متعهد، توانا و پیشکسوت کرجی، استاد نعمت الله سید نصیر متخلص به اخضر تجلیل شد.

- نمایش کمدی "باغ زالزالک" نوشته داوود فتحعلی به کارگردانی محمد عسگری به سیزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی بین المللی راه یافت. این گروه نمایشی ششم شهریور ماه جاری به محل برگزاری این جشنواره اعزام می شوند. همچنین این نمایش از 25 مرداد ماه تا 25 شهریورماه در سینما ساویز کرج به اجرا گذاشته می شود.

- نمایشنامه "به موازات" نوشته امین آبان عضو انجمن نمایش کرج در اولین جشنواره استانی نمایشنامه نویسی تهران موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره در بخش دفاع مقدس شد. در این جشنواره 120 اثر در سه بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی، دفاع مقدس و آزاد به دبیرخانه ارسال شده بود.

- پروژه مجتمع فرهنگی - هنری ولایت در اولین روز هفته دولت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد و دیگر مسئولان فرهنگی استان و شهرستان در مساحت دو هزار و 285 متر مربع با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 800 میلیون ریال افتتاح می شود.