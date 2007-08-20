ما مکلف به ایجاد شرایط رقابتی هستیم / تنها 11 چاپخانه در طرح کتب درسی عراق همکاری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ذکایی در نشست خبری هفتمین جشنواره صنعت چاپ با اشاره به ویژگی های آن گفت: از ابتدای امسال سیاست عدم تمرکز فعالیت های حوزه چاپ را در تهران پی گرفته ایم و می کوشیم به ظرفیت های چاپ در سایر استان ها نیز توجه کنیم. ما معتقدیم این جشنواره ابزاری است برای بروز و ظهور ظرفیت های فرصت ها و توانایی های حوزه چاپ در تمام نقاط کشور و به همین خاطر نیز جشنواره هفتم برای نخستین بار در جایی غیر از تهران و در مشهد برگزار می شود.

وی راه اندازی بانک اطلاعات حوزه چاپ را گامی در جهت ارائه آمار و اطلاعات دقیق در این حوزه برشمرد و اضافه کرد: صنعت چاپ ما پیش از این از نبود چنین بانکی به شدت رنج می برد و بسیاری از آمارهایی که ارائه می شد بر اساس حدس و فرضیات ذهنی بود. قصد داریم گام های موثرتری در راستای به روز رسانی اطلاعات آن برداریم؛ طوری که بتوان به صورت آن لاین از آن استفاده کرد.

مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد همچنین از عضویت وزیر ارشاد در ستاد پیشگیری از بحران در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه چاپخانه ها از واحدهای تولیدی مهم در کشور ما محسوب می شوند و در صورت ایجاد بحران نیاز به حمایت و پیگیری مشکلات شان بسیار ضروری است، دولت موافقت کرد که وزیر ارشاد در این ستاد و به تبع او مدیران کل ارشاد در ستادهای استانی آن عضو شوند تا بتوان با اقدامات مثبت از ایجاد این گونه بحران ها در چاپخانه ها جلوگیری کرد.

ذکایی همچنین به مصوبه مجلس مبنی بر همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک با وزارت ارشاد در صدور پروانه برای واحدهای تولیدی چاپخانه ای اشاره کرد و گفت: درصدد هستیم که شناسنامه واحدی برای این گونه واحدها طراحی و در اسرع وقت صادر کنیم.

وی مطالعه و راه اندازی شهرک های چاپ در کشور را از دیگر اقدامات دفتر چاپ وزارت ارشاد در سال جایر ذکر کرد و افزود: شهرک چاپ تهران راه اندازی شده و تقاضاهایی نیز از قم و برخی دیگر از استان های کشور به ما رسیده است که نشان از توانایی و پویش صنعت چاپ ما در مناطق مختلف کشور است. تدوین سند توسعه صنعت چاپ از دیگر بایدهای ماست که با راه اندازی بانک اطلاعات، تدوین این سند نیز در مسیر سهل تری قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد حمایت از واحدهای فعال عرصه چاپ در بخش صادرات، توجه به امر آموزش در سه سطح فنی حرفه ای، پایه ای و تکمیلی، حمایت از پایان نامه های مرتبط و تلاش در جهت رقابتی کردن این حوزه را از دیگر اولویت های این دفتر در سال جاری برشمرد.

ذکایی تصریح کرد: ضرورت دوری گزیدن از فضای انحصاری در حوزه چاپ و در کل مجموعه دولت وجود دارد و ماده 104 قانون نیز قائل به این نکته است که در فضای انحصاری هیچ حرکت رو به رشدی شکل نخواهد گرفت. در همین راستا و بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه ما مکلف به ایجاد شرایط رقابتی هستیم و دستورالعمل صدور مجوز برای چاپخانه ها و واحدهای وابسته در همین جهت بوده است.

وی در پاسخ سوالی مبنی بر اختلافات موجود در اتحادیه چاپخانه داران تهران گفت: اخیراً سوء استفاده های مالی در اتحادیه چاپخانه داران تهران صورت گرفته است و بعضی از این دوستان در برخی رسانه ها گفته اند که اقداماتی که آنها انجام داده اند با هماهنگی وزارت ارشاد بوده است. اما من همین جا می گویم که ما هیچ گونه اطلاعی از کم و کیف این اقدامات نداشته ایم. از وزارت امور خارجه و در رابطه با چاپ کتاب های درسی عراق نیز استعلام کردیم و فهمیدیم به جای 150 چاپخانه ای که قرار بوده در این طرح همکاری کنند تنها 11 چاپخانه همکاری داشته اند که بیش از یک سوم آنها نیز چاپخانه های وابسته به وزارت ارشادند و این سوال وجود دارد که چرا دوستانی که از واگذاری امور چاپ به بخش خصوصی سخن می گفتند در این طرح بزرگ (چاپ کتاب های درسی عراق) همکاری نداشتند؟

ایرج گلشنی دبیر هفتمین جشنواره صنعت چاپ نیز در این نشست خبری با تاکید بر توجه بیشتر بر تمامی اهالی چاپ کشور در برگزاری این جشنواره، گفت: با توجه به اینکه شعار امسال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" است سعی کرده ایم به خانواده و دست اندرکاران حوزه چاپ بیشتر توجه کنیم و برنامه هایی نیز برای آن تدارک دیده ایم.

وی با اشاره به این برنامه ها گفت: جهت گیری جشنواره در راستای شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی، تبعیت از دولت در راستای طرح تمرکز زدایی، گذر از مناسبتی اندیشیدن و مناسبتی عمل نکردن است.

گلشنی با اشاره به دائمی شدن دبیرخانه جشنواره صنعت چاپ افزود: خوشبختانه وزارت ارشاد اخیراً با این کار موافقت کرد و ما نیز می کوشیم اقدامات بیشتری را در حوزه چاپ عملی کنیم و از مشارکت هر شخص حقیقی یا حقوقی که به نفع صنعت چاپ کشور باشد بهره بگیریم.

به گزارش مهر، هفتمین جشنواره صنعت چاپ به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت چاپ 5 تا 11 شهریور به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.