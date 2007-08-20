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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۰۷

استادان دانشگاه هاروارد و شیکاگو از ساخت فیلم 300 عذرخواهی کردند

کرج - خبرگزاری مهر: استادان دانشگاه هاروارد و شیکاگو پیرو نقد 183 صفحه ای جوان 19 ساله کرجی بابت ساخت فیلم سیصد از ایرانیان عذر خواهی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعید نظری، جوان 19 ساله کرجی با دیدن فیلم سیصد و با توجه به مستندات تاریخی و حقایق واقعی، نقدی 183 صفحه ای بر ساخت این فیلم نوشت و در چهارم مردادماه امسال در مجله تهران در آمریکا به چاپ رساند.

این نقد با استناد بر کتاب های معتبر تاریخی از آثار پروفسور هاید ماری کخ، پروفسور والتر هینتسی، گزنفن، بطلمیوس، هرودت نوشته شده است و کذب بودن موضوع فیلم را علیه تاریخ و فرهنگ ایرانیان نشان داده است.

این نقد که در تاریخ چهارم مردادماه در مجله تهران در آمریکا چاپ شد باعث شد در تاریخ 12 مرداد ماه پروفسور ماتیو و دلفانگ استلپر زبان شناس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو ایمیلی را به نقاد جوان ایرانی ارسال کرده و در آن به اعتبار مدارک و مستندات بکار گرفته شده دراین نقد و بررسی تاکید کند .

این استاد دانشگاه به کار گروهی کارشناسان و باستان شناسان دانشگاه هاروارد و شیکاگو در خصوص ساخت انیمیشن شکوه تخت جمشید اشاره کرده و از ایرانیان به دلیل ساخت این فیلم عذر خواهی کرده است.

کد مطلب 537832

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