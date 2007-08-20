اعزام 528 هزار نفر روز دانشجو به مناطق محروم کشور در قالب طرح هجرت

محمد رضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: قصد داشتیم که در تابستان امسال 430 هزار نفر روز را در قالب 300 گروه طرح هجرت ساماندهی کنیم که خوشبختانه تاکنون بیش از 528 هزار نفر روز از اردوهای جهادی بسیج دانشجویی کشور استقبال کرده اند.

وی با تشریح اهداف سازمان از این اردوها و اینکه این اردوها به منظور تحقق پنج هدف اساسی شکل گرفت، اظهار داشت: هجرت دانشجویان از دانشگاه ها و آشنایی با مناطق محروم ، کمک به کارآمدی دولت به عنوان یک حرکت سازنده در راستای شعار محوری عدالت خواهی ، نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش در دانشجویان، تاکید اسلام بر فلسفه هجرت و انتقال موانع و محرومیت های موجود در روستاها به عنوان یک حرکت آرمان خواهانه به مردم و مسئولان از مهم ترین اهداف اردوهای جهادی طرح هجرت در کشور بوده است .