این کارگردان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر بالا گفت: "از چهار سال پیش بر اساس طرحی از خودم فیلمنامه "آرزوی شب مهتابی" را شروع کرده بودم که چندی پیش نگارش آن تمام شد. این فیلم در ژانر دفاع مقدس قرار دارد و داستان آن بیشتر شبیه یک افسانه است؛ افسانه ای که پایه های آن بر واقعیت است."

کارگردان "سینه سرخ" درباره زمان ساخت "آرزوی شب مهتابی" افزود: "خودم مایل به ساخت آن نیستم و طبق صحبت هایی که با بابک رضوانی داشته ام، قرار شده ایشان در اولین فرصت آن را بسازد."

شیخ طادی هم اکنون مشغول بررسی طرحی برای ساخت مستندی به سفارش شهرداری است. او در این باره گفت: "قصد دارم با همکاری گروهی از متخصصان طراحی داخلی و شهری مستندی درباره زیبایی شناسی شهری برای شهروندان تهرانی بسازم که به محض فراهم شدن شرایط ساخت آن را شروع می کنم."

وی سال گذشته با "سینه سرخ" در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرد که اثری در ژانر کودک و نوجوان محسوب می شود و آبان بر پرده سینماها می رود. همچنین تله فیلم "سومین روز پس از مرگ" به احتمال زیاد در ایام ماه مبارک رمضان از تلویزیون پخش خواهد شد. این فیلم که به موضوع مرگ می پردازد داستان زن و شوهری است که با مرگ نوزادشان دچار بحران روحی می شوند.