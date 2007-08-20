فیلم کوتاه درگیری بیشتری با واقعیت ملموس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن پیام وزیر ارشاد به نخستین اجلاس اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای اسلامی آمده است: هنر اسلامی مبتنی بر معرفتی است که سرشتی روحانی دارد و استادان هنر اصیل اسلامی آن را حکمت نام نهاده اند. این پیوستگی و درهم آمیختگی بنیادین در طول تاریخ هنر همواره باعث شده محصول کار هنرمندان مسلمان واجد معانی عمیق و منحصر به فرد و غیرقابل قیاس با آثاری باشد که از دیگر سبک های هنری سرچشمه گرفته اند.

محمدحسین صفار هرندی نوشته است: تاریخ فعالیت هنری در جوامع بشری گویای آن است که دین برترین نقش آفرینی را در عمق و گسترش یافتن هنرها ایفا کرده است. به شهادت تاریخ هر گاه هنرمندی توانسته با مهارت و ظرافت معانی و مضامین دینی را در اثر خود بگنجاند، اثر او در ژرفای جان آدمیان تاثیر نهاده و پیام های نهفته در آن زمان بسیار طولانی و گاه تا همیشه روشنی بخش روح و روان اهل ایمان بوده است.

در بخشی دیگر از این پیام می خوانیم: نگاهی به شرایط فعلی جهان نشان می دهد که ما امروز بیش از هر زمان دیگر در طول تاریخ تمدن اسلامی نیازمند بازگشت به این پیشینه مقدس و متعالی و احیا سنت اصیل هنر اسلامی هستیم. امروز جنگی بی امان از ناحیه آنها که می خواهند پایان تاریخ را به نام خود و فرهنگ منحط خویش مهر کنند علیه باورهای اصیل و مقدسات اسلامی به راه افتاده و آنان تلاش می کنند با استفاده از تمام وسایل از جمله ابزارهای فرهنگی، رسانه ای و هنری سلطه خویش را به تمام مناطق جهان گسترش دهند و آنها را مقهور چیرگی خود سازند.

در ادامه پیام وزیر ارشاد آمده: در چنین شرایطی هیچ رسالتی به عهده هنرمندان مسلمان بزرگتر از این نیست که پیوندهایی استوار میان خویش برقرار سازند و با مبادله ایده ها و به اشتراک گذاردن سرمایه های سخت افزاری و نرم افزاری، در مقابل این موج ویرانگر بایستند و محصولات هنری که در چارچوب چنین همکاری هایی تولید شود و بی تردید حاوی نابترین مضامین دینی و در عین حال صریح ترین پیام های ضداستکبار خواهد بود.

صفار هرندی در سالی که از جانب رهبر انقلاب اسلامی ایران به عنوان "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نامگذاری شده، گردآمدن هنرمندان مسلمان در کنار یکدیگر را به فال نیک گرفته و اظهار امیدواری کرده هنر اسلامی در اثر تداوم و تعمیق چنین همکاری هایی ظرفیت های نهفته خود را به سرعت آشکار و در مقابل توسعه طلبی دشمنان جهان اسلام سدی محکم ایجاد کند.

وی در پایان نوشته: سینما و حوزه خاصی از آن یعنی فیلم کوتاه می تواند در این میان نقشی بی مانند ایفا کند. چرا که فیلم کوتاه به اقتضا ماهیت خود اولا برای آحاد فعالان عرصه هنر سینما در دسترستر است و ثانیا درگیری بیشتری با واقعیت ملموس دارد و به همین دلیل از ظرافت و زیبایی چشمگیری در انتقال پیام ها و مفاهیم برخوردار است. برای همه هنرمندان مسلمان، حاضران در این اتحادیه و دست اندرکاران و تدارک‌کنندگان آن آرزوی موفقیت و در انتظار محصولات زیبای شما روزشماری می کنم.