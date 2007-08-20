احترام السادات طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رفتار با نشریات دانشجویی در این دانشگاه اظهار داشت : قوانین در دانشگاه شاهد بسیار محکم اجرا می شود، در عین حال رفتارها نیز طوری نیست که دانشجو به کمیته انضباطی برود و یک سیکل معیوب برایش ایجاد شود و برچسبی در نظر دوستانش بخورد که دیگر اصلاح شدنی نیست. سعی می شود رفتار با دانشجویان طوری باشد که بتوانیم از نظر روانی پاسخگوی او باشیم.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه شاهد با بیان اینکه هیچ نشریه دانشجویی در سال گذشته تحصیلی در دانشگاه شاهد مشمول توقیف نشده است، افزود : در سال گذشته تحصیلی فقط یک مورد تذکر به نشریه دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان داده شده است که موضوع آن نسبت به برخورد اخلاقی با مسائل و رعایت قوانین نشریات دانشجویی بوده است.

به گزارش مهر، سلسله گفتگوهای مهر با مدیران دانشگاهی و دانشجویان فعال نشریات دانشجویی در حالی صورت می گیرد که دکتر محمد باقر خرمشاد در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه نشریات دانشجویی دفاع کرد و از فراهم بودن زمینه برای فعالیت این نشریات خبر داد. خرمشاد معتقد روند رو به رشد نشریات دانشگاهی در دو سال گذشته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اخبار متعدد توقیف نشریات دانشجویی را که رسانه ها به آن اهمیت داده اند را نوعی شیوه فاشیستی در تبلیغ دانست و عنوان کرد : این شیوه یعنی دروغی را تکرار کنید، تکرار کنید تا جا بیافتد، مثل اینکه قرار است عده ای این بستن و بستن را تکرار کنند. در دروغ بودن این ادعا همین بس که ما از خبرنگاران دعوت می کنیم که بیایند و تعداد نشریات دانشجویی را در این دو سال ببیند.

خبرگزاری مهر پیش از آنکه نمایشگاه نشریات دانشجویی برگزار شود، در صدد جمع آوری برآیندی از دیدگاههای مدیران دانشگاهی و فعالان نشریات دانشجویی است.