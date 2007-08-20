مردم لرستان با آرمان های انقلاب میثاق محکمی بسته اند

دکتر محمد رضا مردانی پیش از ظهر امروز در نشستی با اعضای بسیج دانشجویی و مسئولین استانداری لرستان با اشاره به اینکه از بسیج تعریف درستی در جامعه نیست اظهار داشت: باید با نمایاندن تلاش و خدمات بسیج به مردم هویت و جایگاه بسیج دانشجویی را در کشور تبیین کرد .

وی در ادامه تصریح کرد: اقداماتی نظیر تشکیل کمیته ای با مشارکت مسئولان استانی با محوریت دانشجویی برای ساماندهی فعالیت های بسیج به ویژه در بخش اردوهای جهادی و در بحث محرومیت های استان می تواند تاثیر خوبی بر روند فعالیت های این سازمان داشته باشد.

مردانی در ادامه با اشاره به اینکه باید رابطه مستقیمی بین کارهای انجام شده و مردم صورت گیرد، افزود: دسته بندی مشکلات و رایزنی با مسئولان ارشد استانی و کشوری می تواند در انجام امور عمرانی و محرومیت زدایی نقش بسزایی داشته باشد.

وی با اشاره به نقش اردوهای جهادی در بالا بردن معنویات در بین جوانان دانشجوی بسیجی یادآور شد: صرفا انجام خدمات عمرانی محرومیت زدایی نیست بلکه باید در این اردو ها محرومیت معنوی خود را نیز جبران نماییم.

در ادامه این جلسه سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی، مسئول بسیج دانشجویی لرستان با تشریح اقدامات انجام شده در بسیج استان گفت : طی 15 روز در فصل تابستان بیش از هزار نفر را در قالب 12 هزار نفر روزرا به اردوهای جهادی دانشجویی مناطق محروم استان اعزام کرده ایم .