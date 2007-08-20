اصل 44 حضور بخش خصوصی در صنعت خودروسازی را پررنگ می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ظهر امروز در حاشیه افتتاح هفتمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: یکی از دلایل ضعف صنعت خودرو سازی را باید در گذشته این صنعت و حمایت سنتی بخش دولتی جستجو کرد.

نهاوندیان حرکت صنعت نمایشگاهی کشور رابه سمت بخش خصوصی بسیار مناسب دانست.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی مهارت لازم و کافی را برای اجرای نمایشگاه های بزرگ ملی و بین المللی را دارد و مرور زمان باید نقصان های موجود را بر طرف نماید.

نهاوندیان تصریح کرد: برای ادغام شرکت های خودرو سازی باید تا مشخص شدن وزیر جدید صبر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران اظهار داشت: حضور ایران در بازارهای خودرو جهانی و تکنولوژی ساخت خودرو در دنیا نشان دهنده توانمندی های خودرو سازان ایرانی است.

وی افزود: حضور در بازارهای جهانی علاوه بر رقابت با شرکت های خودرو ساز دنیا باعث رشد و افزایش بهره وری صنعت خودرو سازی می شود.

نهاوندیان اظهار داشت: حضور مستمر در بازارهای جهانی نیاز به رویکرد جهانی دارد به این معنی که ما به عنوان تجار مسلمان باید اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند ولی خیلی از بازرگانان به این اصل توجهی ندارند.

وی تصریح کرد: لازمه جهانی شدن بنگاه ها، تحول پذیری در ساختار است و فضای جهانی منتظر دستور گرفتن از ما نیست.