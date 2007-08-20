هشت پروژه راه در هفته دولت در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن احمدی نوری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این پروژه ها با بیش از هشت میلیارد و 190 میلیون تومان اعتبار در استان به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی ساختمان جدید راه و ترابری استان از جمله این طرح هاست اضافه کرد: این پروژه ها شامل، محور خمین به دهنو، شهر صنعتی ساوه به بوئین زهرا، خط دوم خمین به اراک، کمیجان به سه راهی منطقه کلوان، محور ورستای زالیان به پل سفید، سردشت به سنجان و پروژه رازقان است.

احمدی نوری این پروژه ها را مربوط به عمران راهی سراسر استان خواند و عنوان کرد: تلاش این اداره کل این است که در هفته دولت پروژه هایی بیش از موارد مطرح شده را به مرحله بهره برداری برساند که محور اراک توره از جمله طرح های ملی از این پروژه ها است.

وی ایجاد 20 سکوی نماز را از دیگر برنامه های این اداره خواند و گفت: همزمان با برگزاری شانزدهمین اجلاس سراسری نماز در استان مرکزی در اواسط شهریور ماه این سکوها به بهره برداری می رسد.