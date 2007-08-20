تلفات واقعی انگلیس در افغانستان ؛ چالش جدید دولت براون

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف با بیان این مطلب نوشت : امتناع دولت انگلیس از اعلام دقیق آمار تلفات انسانی این کشور در جنگ افغانستان، موجی از انتقادها را از دولت براون به همراه داشته است.

در همین رابطه "لیام فاکس" وزیر دفاع دولت در سایه انگلیس می گوید : در میان آماری که توسط دولت درباره تلفات انگلیس در افغانستان ارائه می شود با آنچه دراین باره از افغانستان مخابره می شود ناهمخوانی های زیادی وجود دارد.

به نوشته دیلی تلگراف، هر چند دولت به احزاب و گروه ها قول داده که آمار دقیق تلفات انسانی نیروهای انگلیسی در جنگ افغانستان را به اطلاع آنها می رساند، اما تا کنون به این قول عمل نکرده است.

بر اساس این گزارش، دامنه انتقادها از دولت به دلیل امتناع از دادن آمار دقیق تلفات نظامیان انگلیسی در افغانستان، به مجلس عوام نیز کشیده شده و بیش از همه نمایندگان حزب محافظه کار از دولت براون انتقاد می کنند.

این در حالی است که روز گذشته ژنرال سر "ریچارد دانات" رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس، با نظامیان انگلیسی مستقر در استان هلمند افغانستان دیدار کرده است.

دیلی تلگراف درحالی خبر از انتقاد مقامهای انگلیسی از دولت این کشور به دلیل خودداری از اعلام دقیق آمارتلفات انسانی انگلیس در افغانستان می دهد که روز گذشته هفته نامه آبزرور اعلام کرد : بهای انسانی که توسط انگلیس در افغانستان پرداخت شده و می شود بسیار تکان دهنده است؛ به طوری که هم اکنون بیش از نیمی از نظامیان انگلیسی حاضر در افغانستان نیازمند دریافت خدمات پزشکی هستند.

این برای اولین بار نیست که رسانه ها و مقامهای انگلیسی از وضعیت نظامیان این کشور در افغانستان انتقاد می کنند، برای مثال چند روز قبل نظامیان انگلیسی حاضر در عراق و افغانستان اعلام کرده بودند که حضور طولانی مدت در این دو کشور و عدم دریافت حمایت های مناسب از سوی لندن موجب سرخوردگی و ناامیدی آنها شده است.