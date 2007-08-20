245 پروژه مخابراتی در هفته دولت در خوزستان بهره برداری می شود

رسول آمویی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اهواز افزود: این پروژه ها شامل 21 مرکز کم ظرفیت ، 16 مرکز پرظرفیت، 112 سایت بی تی اس تلفن همراه، 14 سایت جی اس ام روستایی، 73 دفتر ارتباط رسانی روستایی و چهار طرح دیتاست.

وی پنج پروژه تلفن همگانی جی اس ام را دیگر پروژه ای عنوان کرد که در خوزستان در هفته دولت بهره برداری خواهد شد.

آمویی اعتبار مجموع هزینه شده برای این پروژه ها را افزون بر 417 میلیارد و 438 میلیون ریال دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران از پرداخت سه میلیارد و 715 میلیون ریال وام در سال جاری برای حمایت از پروژه ها و طرح های اشتغالزا در بخش خصوصی و تعاونی ها خبر داد.

وی یادآور شد: وام پرداختی در سال گذشته در مجموع هفت میلیارد و 410 میلیون ریال بوده که رقم امسال گویای رشد در این بخش است.

آمویی ادامه داد: هم اکنون وام برای 14 متقاضی دیگر به میزان سه میلیارد ریال در دست پرداخت داشته و برای 20 فقره وام دیگر اقدامات در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: خوزستان در سال گذشته به عنوان یکی از 10 استان برتر کشور در زمینه جذب اعتبارات بوده است.