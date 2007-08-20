خوزستان بالاترین سهم اعتبارات اشتغال مهارت آموختگان فنی و حرفه ای را به خود اختصاص داد

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعتبار اختصاصی برای خوزستان در این بخش را 10 میلیارد و 87 میلیون ریال عنوان کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان خاطرنشان کرد: این اعتبار به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده و طرحهای کارآفرین به مهارت آموختگان پرداخت خواهد شد.

وی اختصاص چنین رقمی برای خوزستان در اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان را موثر دانست و گفت: تسهیلات به طور عمده به طرح های گروهی داده خواهد شد زیرا سیاست کلی افزایش اشتغالزایی است.

قلاوند ادامه داد: لذا طرح هایی که اشتغازایی تک نفره و کمتر از 10 نفر داتشه باشند در اولویت نخواهند بود.

خوزستان در مجموع افزون بر چهار میلیون نفر جمعیت دارد که آمارها نشان از بیکاری افزون بر 10 درصدی در این زمینه دارد.