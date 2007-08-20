دکتر هاشم داداشپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال تمام از خبرنگاران این حوزه در هفته آینده دعوت به عمل می آورد تا با حضور در این اداره کل به بحث و بررسی در مورد چالش هایی که ممکن است در حوزه های ارتباطی وزارتخانه وجود داشته باشد، بپردازند.

وی گفت: همچنین مجموعه سیاست هایی که باید برای ارتباط هر چه بیشتر با رسانه ها و مردم اعمال شود، با حضور خبرنگاران مورد بحث قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت علوم که پیش از این در صدا و سیما مشغول فعالیت بوده است از فردا در سمت جدید خود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر می شود.