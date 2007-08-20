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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۳

داداشپور در گفتگو با مهر :

سیاست‌های رسانه‌ای وزارت علوم با حضور خبرنگاران بررسی می‌شود

سیاست‌های رسانه‌ای وزارت علوم با حضور خبرنگاران بررسی می‌شود

مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت علوم گفت: خبرنگاران رسانه های مختلف را برای ارتباط هر چه بهتر با وزارت علوم به اداره کل روابط عمومی وزارتخانه دعوت می کنیم.

دکتر هاشم داداشپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال تمام از خبرنگاران این حوزه در هفته آینده دعوت به عمل می آورد تا با حضور در این اداره کل به بحث و بررسی در مورد چالش هایی که ممکن است در حوزه های ارتباطی وزارتخانه وجود داشته باشد، بپردازند.

وی گفت: همچنین مجموعه سیاست هایی که باید برای ارتباط هر چه بیشتر با رسانه ها و مردم اعمال شود، با حضور خبرنگاران مورد بحث قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت علوم که پیش از این در صدا و سیما مشغول فعالیت بوده است از فردا در سمت جدید خود در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر می شود.

کد مطلب 537876

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