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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۲۰:۲۸

نماز را باید به متن زندگی و جامعه آورد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده رئیس جمهور در ستاد اقامه نماز گفت : نماز را باید از حاشیه امور به متن بیاوریم .

محمد حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقامه نماز از همه امور واجب تراست افزود : همه امکانات را برای بر پا داشتن نماز باید بکار بگیریم .

وی در ادامه با بیان اینکه به فرموده پیامبر اعظم دو چیز به عنوان قره العین نامیده شده است تصریح کرد : نماز و حضرت فاطمه زهرا (س) این دو چیز هستند که جایگاه والایی نزد خداوند و پیامبرش دارند .

رضایی با بیان اینکه اقامه نماز اول وقت اجر و ثواب الهی دارد گفت : ‌نظام اسلامی به تنهایی توان گسترش فرهنگ نماز را ندارد بلکه مشارکت و همت آحاد مردم در این امر ضروری است .

وی در پایان با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز برای گسترش فرهنگ نماز برنامه های ویژه را طرح ریزی کرده است افزود : برای گسترش فرهنگ نماز همه ظرفیت های موجود را بسیج خواهیم کرد .

کد مطلب 537877

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