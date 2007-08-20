نماز را باید به متن زندگی و جامعه آورد

محمد حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اقامه نماز از همه امور واجب تراست افزود : همه امکانات را برای بر پا داشتن نماز باید بکار بگیریم .

وی در ادامه با بیان اینکه به فرموده پیامبر اعظم دو چیز به عنوان قره العین نامیده شده است تصریح کرد : نماز و حضرت فاطمه زهرا (س) این دو چیز هستند که جایگاه والایی نزد خداوند و پیامبرش دارند .

رضایی با بیان اینکه اقامه نماز اول وقت اجر و ثواب الهی دارد گفت : ‌نظام اسلامی به تنهایی توان گسترش فرهنگ نماز را ندارد بلکه مشارکت و همت آحاد مردم در این امر ضروری است .

وی در پایان با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز برای گسترش فرهنگ نماز برنامه های ویژه را طرح ریزی کرده است افزود : برای گسترش فرهنگ نماز همه ظرفیت های موجود را بسیج خواهیم کرد .