نیروی انتظامی از فعالیت های اقتصادی در مرزها حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح امروز در حاشیه همایش مرز،چالش ها و فرصت ها در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه تصریح کرد: ناامنی در مرزها موجب فرار سرمایه ها شده و رونق اقتصادی در را کاهش می دهد و هر چقدر امنیت در مرزها توسعه بیابد توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد که در این راستا نیروی انتظامی تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت در مرزها به کار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاری و اختصاص اعتبار مناسب توسط دولت و مجلس به مناطق مرزی و روند موجود چشم انداز روشنی برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی پیش بینی می شود.

احمدی مقدم با بیان اینکه تنوع اقوام و مذاهب علیرغم اینکه فرصت تلقی می‌شود، محل طمع توطئه‌گران خارجی شده و با شعارهای واگرایانه درصدد ایجاد اختلاف بین اقوام و مذاهب هستند افزود: محرومیت زدایی از مناطق مرزی و رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال مرزنشینان در حال انجام است.

وی در ادامه از تامین بیش از 75 درصدی نیروی انسانی پلیس مرز در مرزهای کشور خبر داد وگفت: تشکیل فرماندهی پلیس مرز در مناطق مرزی با شتاب مطلوب موجب تقویت امنیت در این مناطق را در پی دارد که در حال حاضر در مرحله تجهیز از بعد الکترونیکی و فیزیکی قرار دارد که در یک دوره پنج ساله پیش بینی می شود به وضعیت مطلوب تری در مرزهای کشور دست یابیم .

رئیس پلیس کشور خاطرنشان کرد: تفاوت اقتصادی کشورهای همسایه، مرزهای ما را در برابر مقوله قاچاق آسیب پذیر کرده است که این مورد در حال حاضر در مرحله بازنگری قرار گرفته است.

احمدی مقدم چالش دیگر مرزهای کشور را وجود گروهگ های معاند و ترویستی در برخی در مرزها از جمله استان آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و شمال کردستان اعلام کرد و افزود: البته فعالیت این گروهک ها در قیاس با سال های گذشته ناچیز است ولی از نظر نیروی انتظامی حتی فعالیت جزیی این گروهک ها نیز قابل قبول نیست.

وی همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله پاکستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سفر سال گذشته تفاهم نامه همکاری با دولت پاکستان به امضا رسیده است و هم اکنون مرزبانان این کشور همکاری خوبی را با نیروهای ما دارند و کشورهای عراق و افغانستان نیز علی رغم نداشتن ثبات در وضعیت تقویت حکومت خود هستند که چشم انداز ما برای همکاری با این کشورها نیز امیدوار کننده است.

فرمانده انتظامی کشور در ادامه اجرای طرح امنیت اخلاقی را مثبت ارزیابی کرد و عنوان کرد: با اجرای این طرح عمده جرایم ها از جمله جرایم خشن به نسبت قابل قبولی کاهش یافته است به گونه ای ما شاهد تماس های مردمی هستیم که ازعدم اجرای بخش هایی از این طرح در مناطق خو گله مند هستند.

وی یادآور شد: این طرح در حالت کلی با اقبال عمومی از سوی مردم مواجه شده است.

احمدی مقدم وجود مرز با کشورهای متعدد برای استان آذربایجان غربی مزیت برشمرد و افزود: این وضعیت موجب شده است ما با کشور عراق مبادلات مرزی واقتصادی بالایی داشته باشیم و همین امر موجب رونق اقتصادی در شهرستان پیرانشهر شده است.

وی عنوان کرد: استان آذربایجان غربی به لحاظ کشاورزی، گردشگری، آب وهوا دارای مزیت های زیادی است که متاسفانه تا به امروز توجه زیادی به آنها از سوی مسئولان کشور نشده است که در صورت فعال سازی این ظرفیت ها نه تنها بسیاری از مشکلات مردم این منطقه از جمله اشتغال حل خواهد شد بلکه این استان شرایط آن را دارد که استان های همجوار را حمایت کند.