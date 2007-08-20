پزشک در همه عمر به کسب علم مشغول است تا گره ای از خلق بگشاید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی در این پیام تأکید کرده است: طبیب چوناه همیشه، احترام و ادبی بر می انگیزد که از تقدس واسطه بودن اش در کسب شفای الهی است. پزشک در تلاقی بی مثال دانش و کرامت، در جلوه گاهی ایستاده است که می تواند نشانه عالی احسان و علم و ایمان باشد.

وی اضافه کرده است: پزشک با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند. این شایستگی و نعمتی بس عظیم است. خدا برگزیدگانی را به این لیاقت می رساند تا بتوانند به توفیق التیام دردمندان نائل آیند. علاوه بر اینکه علم پنجره متعالی خداشناسی نیز است.

معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این پیام خاطرنشان کرده است: شیخ الرئیس نیز این گونه بود و زادروزش را به شایستگی به نام طبیبان مزین کرده اند. ابن سینا نیز بر تارک علم و معرفت اسلامی ایستاد و برای همیشه جاودانه است.

عین اللهی پزشک را سزاوار تکریم و قدر دانست و این روز را به تمامی جامعه دانشگاهی که افتخار و عزت تعلیم و تعلم دروس علوم پزشکی را با خود دارند، تبریک گفت.