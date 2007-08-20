دو تبعه چینی آزاد شدند / مدیرعامل شرکت ایرانسل احضار می شود

حمزه پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر، بحث جاسوسی این اتباع چینی را رد کرد و گفت : این افراد بدون پروانه کار در ایران مشغول به فعالیت شده بودند و تنها اتهام این اتباع نیز نداشتن این مجوز بوده است.

وی افزود: پس از دستگیری این اتباع چینی که به علت عکسبرداری از برخی مناطق نظامی دستگیر شده بودند، بازپرس دادسرای اراک تحقیقات از این افراد را آغاز کرد و در نهایت برای آنها قرار مجرمیت صادر کرد که بنده نسبت به این قرار ایراد گرفتم و پرونده را دوباره به بازپرسی ارجاع کردم چون معتقد بودم اتهامی متوجه این اتباع چینی نیست و آنها انگیزه خاصی از این اقدام خود نداشتند.

دادستان اراک تصریح کرد: بازپرس پرونده نیز مجدداً این پرونده را بررسی و رأی به آزادی این اتباع چینی داد.

پاک بین خاطر نشان کرد: ما معتقدیم فردی که باید در این پرونده مورد تحقیق قرار گیرد، مدیرعامل شرکت ایرانسل است که بر این مبادی، قراراست بازپرس پرونده مدیرعامل این شرکت را احضار وتحقیقات از وی را آغاز کند، چون وی باید برای این اتباع چینی از وزارت کار پروانه کار می گرفت.