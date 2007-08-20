آلودگی آبهای ساحلی بندرعباس را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، آلودگی به اندازه ای است که حتی بستر سنگی منطقه نیز دچار آلودگی زیست محیطی شده و فاجعه ای زیست محیطی در حال وقوع است اگر این حادثه را در کنار از بین رفتن صدها فلامینگوی مهاجر در دریاچه بختگان فارس به دلیل خشک شدن آب دریاچه قرار دهیم متوجه می شویم که در هر گوشه ای از جهان به دلیل سهل انگاری ممکن است حوادثی رخ دهد که جبران آنها امکان پذیر نباشد.

مدیرکل محیط زیست هرمزگان با تائید این خبر در این خصوص به مهر گفت: در اثر سهل انگاری شرکت مورد قرارداد با نیروگاه بندرعباس بیش از 100تن مواد نفتی وارد آبهای ساحلی هرمزگان در خلیج فارس شده است و لکه بزرگی به میزان هشت کیلومتر حد فاصل این نیروگاه تا بندرشهید رجایی را فراگرفته است .

مهرداد کتال محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: ورود این میزان مواد نفتی و آلوده کننده از سوی نیروگاه بندرعباس به ساحلی سبب آلودگی بیش از هشت کیلومتر از آبهای غرب بندرعباس شده است که مخاطرات زیست محیطی بسیاری را نیز به دنبال دارد .

وی خاطر نشان کرد: بستر سنگی منطقه نیز دچار آلودگی زیست محیطی شده است و به واسطه محل زاد و ولد بودن این نقطه از جانب پرندگان برخی مخاطرات در این حوزه نیز دیده می شود .

محسنی مرگ و میر مستقیم ماهیان و آبزیان منطقه آلوده را دیگر بحران پدید آمده در اثر این آلودگی ذکر و عنوان: از مردم منطقه نزدیک آلودگی نیز خواسته می شود از صید در این محدوده خودداری کنند .

این مقام مسئول در ادامه از مسدود کردن لوله اصلی تخلیه مواد نفتی به دریا خبر داد و عنوان کرد: بلافاصله با استفاده از تمام توان موجود نسبت به رفع آلودگی شن و ماسه های ساحلی و تراشیدن سطوح صخره های از آلودگی اقدام کرده ایم اما ادامه پاکسازی ساحل به عهده طرف آلوده کننده است .

این در حالی است که شرکت های ذیربط زیر بار نرفته و آلودگی و تبعات آن را بر عهده نمی گیرند و به نظر می رسد آلودگی محیط زیست برای آنها چندان مهم نباشد در صورتی که محیط زیست مسئله ای نیست که خاص ارگان یا نهادی خاص باشد و به همه آحاد بشر مربوط است

شرکت تولید برق هرمزگان در اطلاعیه ای ضمن رد آلودگی های ایجاد شده اعلام کرده است: بحث آلودگی در آبهای هرمزگان به میزانی که هم اکنون در رسانه ها منتشر شده است، صحت ندارد .

در اطلاعیه این شرکت آمده است: مجموع کل آلودگی ناشی از دفع مازوت مجتمع نیروگاهی بندرعباس تنها یک کیلومتر مربع صورتجلسه شده است .

پس از خروج تنها 300 تا 400 لیتر مازوت و لجن موجود در برخی تاسیسات نیروگاهی هرمزگان لکه نفتی به وسعت یک کیلومتر بنا به صورتجلسه پاسگاه انتظامی منطقه تشکیل شد .

بلافاصله کمیته ای جهت بررسی موضوع بنا به تمهیدات مدیریت نیروگاه بندرعباس و مدیریت تولید برق هرمزگان تشکیل شد .

موضوع آلودگی هشت کیلومتری آبهای حاشیه ای نیروگاه و برخی موضوعات مطرح شده در خصوص ورود بیش از شش هزار لیتر سوخت مازوت به آبهای ساحلی اساسا صحت ندارد .

بلافاصله پس از طرح موضوع در بخش محیط زیست هرمزگان، جمع آوری آلودگی با پیگیری معاونت سیاسی امنیتی و مدیریت برق هرمزگان صورت گرفته است و اکنون عملا آلودگی ویژه ای مشاهده نمی شود .

در عین حال مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیزگفت: کشور امارات به دنبال ساخت 300 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس است که این امر تهدیدی جدی برای موجودات و آبزیان این دریا محسوب شود .

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان حفاظت محیط زیست اعتراضات خود را مبنی بر ساخت جزایر مصنوعی در امارات اعلام کرده است و این امر در حال حاضر از سوی سازمان «راپمی » که کشورهای ساحلی خلیج فارس عضو آن هستند، در حال پیگیری است .

مدیرکل دفتر زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر نیز بخشی از مناطق این دریا در معرض آلودگی قرار دارد که به طور حتم به دنبال ساخت این جزایر علاوه بر افزایش آلودگی ها ، خشک شدن آب دریا را نیز شاهد خواهیم بود .

نبوی همچنین از بین رفتن مرجان های دریایی را نیز یکی دیگر از اثرات ساخت جزایر مصنوعی عنوان کرد .

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم از طریق پیگیری مراجع بین المللی مانع ساخت این جزایر در آبهای خلیج فارس شویم .

کنار هم قرار دادن همه این مسائل این نکته را گوشزد می کند که اگر به فکر نباشیم خلیج فارس را که این همه نسبت به آن عرق و تعهد داریم دیگر نخواهیم داشت و به جای آب، خشک زاری از نمک جنوب کشورمان را خواهد پوشاند.