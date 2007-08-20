قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این حکم آمده است : بنا به پیشنهاد معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی و نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب می کنم .

لازم است با حفظ هماهنگی کامل با آن معاونت در حیطه اختیارات واگذاری در حوزه مسائل هنری و امور محتوایی و در راستای ارتقای ارزش های دینی و اسلامی و ایجاد محیطی معنوی و توانمندسازی جامعه شهری و مراکز تابعه معاونت و احیای هویت دینی و تاریخی و نیز نهادینه شدن فرهنگ شهروند مداری در ایجاد حفظ تعلق بیشتر شهروندان به محیط شهری ، با رویکرد منطقه گرایی و هویت بخشی به محلات و نیز با ارائه خدمت بی منت ، با دقت ، مشفقانه و خالصانه همه توان و تجربه خویش را بکارگیرید .

از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خدمت به آحاد شهروندان عزیز تهرانی خواستارم .

