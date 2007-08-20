پیشکسوت معماری در مراسم بزرگداشت خود درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام کرد عصر روز گذشته 28 مرداد مجموعه هنرپژوهی نقش جهان فرهنگستان میزبان جمعی از فرهیختگان، علاقمندان و دانشجویان رشته معماری و شهرسازی بود که به بهانه دیدار و بزرگداشت باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی گرد هم آمده بودند.

در این مراسم سیدمحمد بهشتی مدیر گروه معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، مهدی حجت مدرس دانشگاه هنرهای زیبا پردیس تهران، شهریار عدل محقق و پژوهشگر سازمان میراث فرهنگی، اسکندر مختاری مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری و محمدحسن محبعلی مدیر پایگاه میراث جهانی سلطانیه حضور داشتند.

بهشتی طی سخنانی دکتر شیرازی را شیخ المشایخ حفاظت و مرمت آثار تاریخی معرفی کرد و گفت: "استمرار فعالیت، اشراف و تسلط به موضوع، غیرت، علم، تجربه، مدیریت گسترده و تربیت کارشناسان خبره از جمله صفات دکتر شیرازی است که دست به دست هم داده و جایگاه ایشان را در موقعیتی ترسیم کرده‌اند که نام میراث فرهنگی، مرمت، معماری و ... همه ما را تنها به یاد دکتر باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی می‌اندازد."

حجت نیز با اشاره جامعیت شخصیت دکتر شیرازی، بستر خانوادگی و تاثیر مجموعه عوامل در موفقیت ایشان گفت: "اصفهان شاخص‌ترین بستر تجربیات استاد بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایشان مهمترین چهره بود که هدایت امور مرمت را عهده‌دار بود. مجله معماری، فنی اثر و مجموعه کتاب‌های سمینار بم به عنوان برترین منابع و دانشنامه‌های معماری ایران به سرپرستی دکتر شیرازی به چاپ رسیده‌اند."

محبعلی نیز در این مراسم دکتر شیرازی را مرد کار، قدرت تصمیم‌گیری و اجرا دانست و گفت: "راهنمایی که جرات و جسارت اجرا را به دیگران القا می‌کرد. زمانی که در کار معماری عشق و علاقه کنار می‌رود تنها یک رابطه عرفانی خاص باقی می‌ماند که این مسایل همه در وجود دکتر شیرازی حل شده بود."

شهریار عدل نیز از دکتر آیت‌الله‌زاده به عنوان یک دایره‌المعارف به ویژه در امور اصفهان نام برد و افزود: "در اولین سال تاسیس جایزه جهانی "آقاخانی" دکتر شیرازی به همراه اوزنیو گالویری آن را به طور مشترک از آن خود کردند. از هر غیرایرانی که راجع به معماری ایران سئوال کنیم نام دکتر شیرازی را به عنوان صاحب نظر خواهند برد."

سپس دکتر آیت‌الله‌زاده روی صحنه آمد و با قرائت آیه "واصبر فان الله لایضیع اجرالمحسنین" گفت: "در کودکی از پدرم پرسیدم باید چه کاره شوم؟ گفت "هر کاری که خدا را راضی کند". من هم دیدم کاری بهتر از تعمیر مسجد و امامزاده نیست و سعی کردم این کار را به نحو احسن انجام دهم. نسل ما وجدان کاری خاصی داشت. وجدان کاری بهترین سرمایه است. ما استعداد چندانی نداشتیم، اما مثل ژاپنی‌ها خیلی کار کردیم، چون معتقد بودیم کار را باید در حد کمال، حسن نیت و خوب انجام داد."

این آخرین جملاتی بود که حاضران در جلسه از زبان دکتر آیت‌الله‌زاده شیرازی شنیدند. استاد لحظاتی بعد و هنگامی که دیگر حاضران در نشست درباره خاطرات و علاقه خود به ایشان صحبت می‌کردند، دچار حمله قلبی شد و با وجود حضور اورژانس در محل و انتقال وی به بیمارستان دی، متاسفانه استاد پیشکسوت معماری از دنیا رخت بربست.

دکتر محمدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی متولد 1315 شهر نجف بود و دکترای خود را از مدرسه تخصصی مطالعه و مرمت آثار تاریخی ایتالیا و کارشناسی ارشد معماری را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران دریافت کرد. ترجمه کتاب معماری اسلامی اثر رابرت هیلتبراند و نیز جایزه همایش چهره‌های ماندگار از مهم‌ترین رخدادهای زندگی این پیشکسوت معماری است.