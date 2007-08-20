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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۱۶

مجموعه مقالات "همایش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی" منتشر شد

مجموعه مقالات همایش "ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی، رویکرد ایرانی" که آذر ماه 1385 در تهران برگزار شد توسط انتشارات الهدی منتشر شد.

به گزارش خبرگزای مهر، این همایش با حضور شخصیتها و ارشناسان حوزه بین الملل به مدت دو روز آذر ماه 1385 در دانشگاه تهران برگزار شد.

شرکت کنندگان در این همایش مقاله های خود را در چهار بخش نظریه های فرهنگ و ارتباطات در روابط بین الملل ، ابعاد اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اداری و سازمانی در روابط فرهنگی بین الملل ، مبادلات در حوزه های علمی، هنری، گردشگری ، رسانه ای، زبانی، دینی و ورزشی ، مسائل و چالشها در روابط فرهنگی ایران با جهان ارائه دادند.

محورهای اصلی این همایش عبارت بودند  از: نقش فرهنگ در فعالیتهای دیپلماتیک،نقش تبادل فرهنگی در جامعه جهانی،نقش سازمانهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی در تشویق تفاهم و تبادل فرهنگی ، نقش رسانه ها و فناوریهای جدید اطلاعاتی ارتباطی درارتباطات بین المللی و بین فرهنگی، بررسی مسائل و چالشهای فراروی روابط فرهنگی ایران با جهان درشرایط متحول امروز درعرصه جهانی.

این کتاب در قطع وزیری و در شمارگان 1500 توسط انتشارات بین المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چاپ شده و دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

 
 

 

کد مطلب 537896

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