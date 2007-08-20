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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۲۲

واشنگتن پست :

آمریکا بدنبال نزدیک کردن مشرف و بوتو به هم است

آمریکا بدنبال نزدیک کردن مشرف و بوتو به هم است

به نوشته یک روزنامه آمریکایی، دولت بوش بدنبال نزدیک کردن مشرف و بی نظیر بوتو به یکدیگر برای حفظ پاکستان در راستای سیاست های خود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : " بی نظیر بوتو" نخست وزیر سابق پاکستان سه هفته پیش و کمی پس از دیدار محرمانه با "پرویز مشرف" رئیس جمهوری کشورش در ابوظبی وارد نیویورک شد و درهفته جاری در حالی این شهر را ترک می کند که دیگر از مشرف حرفی نشینده است.

"رابرت نواک" نویسنده این مطلب خاطرنشان می کند : دولت بوش در برابر ترکیب سیاسی این دو مخالف (بوتو و مشرف)، سخت  دلالی سکوت را برگزیده است. هدف اعلام نشده آمریکا یک پاکستان مطمئن با حضور مشرف نامحبوب که به ریاست جمهوری خود ادامه دهد و بوتوی محبوب است که به دفتر نخست وزیری بازگردد. واشنگتن اکنون به این مسئله می اندیشد که پاکستان را در سیاست مبارزه با تروریسم خود به عنوان یک هم پیمان قابل اطمینان حفظ کند.

درادامه این مطلب آمده است: مشرف و بوتو دردیدار با یکدیگر در امارات تا حدی توانستند به تقابل خود پایان دهند و بوتو می خواهد برای اولین بار درهشت سال گذشته به پاکستان بازگردد، اما مشرف خواستار آن است که بوتو همچنان در تبعید باشد.

نویسنده در پایان این مطلب آورده که بوتو هفته جاری نیورک را به مقصد لندن ترک می کند با این امید که از مشرف سخنانی را درباره برآورده کردن وعده هایی که درابوظبی داده، بشنود تا او بتواند به اسلام آباد برگردد.

کد مطلب 537905

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