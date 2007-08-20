صدرنشینی تهران در دور سوم مسابقات شطرنج

به گزارش خبرگزاری مهر، درپایان رقاتهای دور سوم که شب گذشته در گرمسار انجام شد، نتایج ذیل به دست آمد:
فارس 5/0 - تهران 5/2
هرمزگان 5/1 - مرکزی 5/1
کردستان 2 – گیلان 1
گلستان 3 – همدان صفر
اردبیل 2 – بوشهر1
مازندران 2 – کهگیلویه 1
خراسان رضوی 5/2 – ایلام 5/0
اصفهان 5/1 – زنجان 5/1
قزوین 3 - لرستان صفر
کرمان 5/1 _ آذربایجان غربی 5/1
آذربایجان شرقی 5/2 – خراسان شمالی 5/0
یزد 5/1 – سیستان و بلوچستان 5/1
کرمانشاه 1 – خوزستان 2
خراسان جنوبی دراین دور استراحت داشت.
تا پایان دور سوم، تهران، مرکزی و هرمزگان رده های بعدی اول تا سوم را کسب کرده اند. دور چهارم در گرمسار محل برگزاری رقابتها در حال پیگیری است.
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