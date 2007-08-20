صدرنشینی تهران در دور سوم مسابقات شطرنج

به گزارش خبرگزاری مهر، درپایان رقاتهای دور سوم که شب گذشته در گرمسار انجام شد، نتایج ذیل به دست آمد:



فارس 5/0 - تهران 5/2

هرمزگان 5/1 - مرکزی 5/1

کردستان 2 – گیلان 1

گلستان 3 – همدان صفر

اردبیل 2 – بوشهر1

مازندران 2 – کهگیلویه 1

خراسان رضوی 5/2 – ایلام 5/0

اصفهان 5/1 – زنجان 5/1

قزوین 3 - لرستان صفر

کرمان 5/1 _ آذربایجان غربی 5/1

آذربایجان شرقی 5/2 – خراسان شمالی 5/0

یزد 5/1 – سیستان و بلوچستان 5/1

کرمانشاه 1 – خوزستان 2

خراسان جنوبی دراین دور استراحت داشت.

تا پایان دور سوم، تهران، مرکزی و هرمزگان رده های بعدی اول تا سوم را کسب کرده اند. دور چهارم در گرمسار محل برگزاری رقابتها در حال پیگیری است.