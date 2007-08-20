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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

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صدرنشینی تهران در دور سوم مسابقات شطرنج

صدرنشینی تهران در دور سوم مسابقات شطرنج

تا پایان دورسوم مسابقات شطرنج مردان المپیاد ورزشی ایرانیان که با حضور 87 شطرنجباز از 28 تیم از روز یکشنبه به روش سوئیسی در گرمسار پیگیری می شود، تهران صدر نشین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپایان رقاتهای دور سوم که  شب گذشته در گرمسار انجام شد، نتایج ذیل به دست آمد:

فارس 5/0 - تهران 5/2 
هرمزگان 5/1 - مرکزی 5/1
  کردستان 2 – گیلان 1
گلستان 3 – همدان صفر
اردبیل 2 – بوشهر1
مازندران 2 – کهگیلویه 1
خراسان رضوی 5/2 – ایلام 5/0
اصفهان 5/1 – زنجان 5/1 
قزوین 3 - لرستان صفر
کرمان 5/1 _ آذربایجان غربی 5/1
آذربایجان شرقی 5/2 – خراسان شمالی 5/0 
یزد 5/1 – سیستان و بلوچستان 5/1
کرمانشاه 1 – خوزستان 2
خراسان جنوبی دراین دور استراحت داشت.

تا پایان دور سوم، تهران، مرکزی و هرمزگان رده های بعدی اول تا سوم را کسب کرده اند.  دور چهارم در گرمسار محل برگزاری رقابتها در حال پیگیری است.

کد مطلب 537917

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