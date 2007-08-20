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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

تا پایان سال 87 خواهدشد؛

تهران نخستین کلان شهر خاورمیانه در اسقرار نظام زیست محیطی در تمامی سازمان‌ها

مشاور شهردار در امور محیط زیست از استقرار نظام زیست محیطی در همه سازمان ها و شرکتهای شهرداری تهران تا پایان سال 87 خبر داد و گفت : با استقرار این نظام تهران اولین کلان شهر خاورمیانه خواهد بود که نظام مدیریت زیست محیطی را در همه سازمان ها و شرکتهای مربوطه مستقر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار در امور محیط زیست و رئیس ستاد توسعه پایدار شهری ، صبح امروز در ششمین نشست شورای راهبردی محیط زیست شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت : تهران در بسیاری از زمان ها بدون برنامه اداره شده است که بیشترین تاثیر آن به دلیل افزایش جمعیت و کاهش شاخص های کیفی محیط زیست بر مسائل زیست محیطی بوده است .

وی افزود : وجود یک طرح جامع در این راستا می تواند حداقل در شناسایی شاخص ها و ارتقا کیفی سطح زندگی شهروندان موثر باشد .

حیدرزاده با بیان اینکه شهرداری ، شهروندان را سرمایه شهر می داند اظهار کرد : هنگامی که مدیر شهری با منطق به شهروندان به عنوان سرمایه توجه می کند کیفیت شهروندان ارتقا می یابد و شهروندان مشارکت پذیر می شوند که این مسئله در نهایت افزایش مطلوب بودن محیط زیست را به دنبال دارد .

به گفته وی مهمترین مشکلات اجرایی در زمینه محیط زیست ، ضعف در آموزش زیست محیطی به شهروندان است که این ضعف در نهایت موجب نتیجه گیری های ضعیف در اجرای پروژه های زیست محیطی می شود .

حیدرزاده با بیان اینکه هیچ پروژه ای بدون مشارکت شهروندان به نتیجه نمی رسد افزود : شهروند وقتی آموزش ببیند و اقناع شود در پروژه های شهری مشارکت می کند .

وی با اشاره به اینکه در شاخص های زیست محیطی و کیفیت هوا با استانداردهای روز بسیار فاصله داریم ، گفت : روزانه 100 هزار و 500 تن زباله در تهران جمع آوری می شود که حجم زیادی از هزینه و نیروی انسانی شهرداری را به خود اختصاص می دهد که در این زمینه باید فرهنگ سازی ، سیاست های تنبیهی و تشویقی جدی گرفته شود .

حیدرزاده با اشاره به عوامل موثر مدیریت شهری برای دستیابی به محیط زیست شهری سالم افزود : مدیریت مشارکتی ، آموزش شهروندان ، آموزش پرسنل شهرداری ، استاندارد سازی فعالیت های خدمات شهری و رعایت ملاحظات زیست محیطی در پروژه های شهری از عواملی هستند که برای دستیابی به محیط زیست سالم تاثیر گذارند .

وی با تاکید بر نقش آموزش افزود : در حال حاضر پدیده فرزند سالاری یک واقعیت است که باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه شود و در حال حاضر در این راستا 5 هزار نفر عضو پلیس یار محیط زیست شهری شده اند که در مناطق دو ، پنج ، هفده ، 6 و 20 به طور کامل در حال فعالیت هستند و تا پایان مهر ماه نیز فعالیتهای این گروه در چهار یگان گسترده تر می شود .

کد مطلب 537923

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