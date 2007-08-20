به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هادی حیدرزاده ، مشاور شهردار در امور محیط زیست و رئیس ستاد توسعه پایدار شهری ، صبح امروز در ششمین نشست شورای راهبردی محیط زیست شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت : تهران در بسیاری از زمان ها بدون برنامه اداره شده است که بیشترین تاثیر آن به دلیل افزایش جمعیت و کاهش شاخص های کیفی محیط زیست بر مسائل زیست محیطی بوده است .

وی افزود : وجود یک طرح جامع در این راستا می تواند حداقل در شناسایی شاخص ها و ارتقا کیفی سطح زندگی شهروندان موثر باشد .

حیدرزاده با بیان اینکه شهرداری ، شهروندان را سرمایه شهر می داند اظهار کرد : هنگامی که مدیر شهری با منطق به شهروندان به عنوان سرمایه توجه می کند کیفیت شهروندان ارتقا می یابد و شهروندان مشارکت پذیر می شوند که این مسئله در نهایت افزایش مطلوب بودن محیط زیست را به دنبال دارد .

به گفته وی مهمترین مشکلات اجرایی در زمینه محیط زیست ، ضعف در آموزش زیست محیطی به شهروندان است که این ضعف در نهایت موجب نتیجه گیری های ضعیف در اجرای پروژه های زیست محیطی می شود .

حیدرزاده با بیان اینکه هیچ پروژه ای بدون مشارکت شهروندان به نتیجه نمی رسد افزود : شهروند وقتی آموزش ببیند و اقناع شود در پروژه های شهری مشارکت می کند .

وی با اشاره به اینکه در شاخص های زیست محیطی و کیفیت هوا با استانداردهای روز بسیار فاصله داریم ، گفت : روزانه 100 هزار و 500 تن زباله در تهران جمع آوری می شود که حجم زیادی از هزینه و نیروی انسانی شهرداری را به خود اختصاص می دهد که در این زمینه باید فرهنگ سازی ، سیاست های تنبیهی و تشویقی جدی گرفته شود .

حیدرزاده با اشاره به عوامل موثر مدیریت شهری برای دستیابی به محیط زیست شهری سالم افزود : مدیریت مشارکتی ، آموزش شهروندان ، آموزش پرسنل شهرداری ، استاندارد سازی فعالیت های خدمات شهری و رعایت ملاحظات زیست محیطی در پروژه های شهری از عواملی هستند که برای دستیابی به محیط زیست سالم تاثیر گذارند .

وی با تاکید بر نقش آموزش افزود : در حال حاضر پدیده فرزند سالاری یک واقعیت است که باید به عنوان یک فرصت به آن نگاه شود و در حال حاضر در این راستا 5 هزار نفر عضو پلیس یار محیط زیست شهری شده اند که در مناطق دو ، پنج ، هفده ، 6 و 20 به طور کامل در حال فعالیت هستند و تا پایان مهر ماه نیز فعالیتهای این گروه در چهار یگان گسترده تر می شود .

