خبرگزاری مهر، گروه استانها - آناهیتا رحیمی: این یک گزارش میدانی از قیمتهای سر به فلک کشیده از بازار شب یلداست که حتی مجال یک دورهمی خانوادگی هم به سختی مهیا میشود. فقط کافی است سری به بازار تبریز بزنی تا با قیمتهای نجومی میوه، شیرینی و آجیل روبرو شوی که کمتر کسی جرأت میکند طعم آنها را بچشد.
این روزها بهانه اکثر فروشندگان، تورم در جامعه است تا طمع خود را پشت نقاب تورم پنهان کرده و اقلام مورد نیاز مردم در شب یلدا را بر وفق مراد خود به فروش برسانند. شاید قیمت برخی از اقلام مورد نیاز مردم در هفتههای گذشته متعادلتر بود اما حالا با رسیدن شب یلدا سر به فلک کشیده است.
و حالا قیمت آجیل در بازار تبریز از ۲۳۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت هر کیلو پرتقال ۲۰ هزارتومان، موز ۲۸ هزار تومان، نارنگی ۱۳ هزارتومان، انار ۲۶ هزار تومان، کیوی ۱۵ هزار تومان، خیار ۱۲ هزار تومان و هندوانه ۸ هزار تومان است که متأسفانه با چنین تورم سرسام آور در جامعه، شب یلدا برای بسیاری از خانوادهها به آرزویی محال تبدیل شده است.
با این اوصاف هزینه معمولی یک خانواده چهار نفره برای شب یلدا بیش از یک میلیون تومان میشود.
اکیپهای نظارتی شب یلدا در سطح شهر
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از هفته گذشته بنابر دستورالعمل اعلام شده، طرح نظارتی شب یلدا به مدت ۱۰ روز و با هماهنگیهای لازم با اتحادیهها و سازمانهای مربوطه، سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اتاق بازرگانی در حال انجام است.
یوسف پایدار ادامه داد: هماهنگیهای لازم با اتحادیههای قنادان، میوه، سبزی فروشان و آجیل فروشان تبریز انجام گرفته و در این رابطه جلسات متعددی در مورد نظارت بر اقلام مورد عرضه شب یلدا صورت پذیرفته است.
بازرسان سازمان صمت آذربایجان شرقی در ۴ اکیپ برای نظارت بر میوه فروشان و همچنین ۲ اکیپ برای نظارت بر آجیل و شیرینی در سطح شهر فعالیت میکنند
وی افزود: در این راستا بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی در ۴ اکیپ برای نظارت بر میوه فروشان و همچنین ۲ اکیپ برای نظارت بر آجیل و شیرینی در سطح شهر فعالیت میکنند.
پایدار بیان کرد: طرح نظارتی از ۲۳ آذرماه سال جاری آغاز شده و از این رو نظارتهای لازم در سطح شهر و میادین تبریز به صورت روزانه از طریق سازمان میادین، برای کشف قیمت انواع میوه و صیفی جات انجام یافته و سپس به سوپر میوههای سطح شهر با احتساب ضریبهای قانونی عمده و خرده فروشیها توزیع میشود که این فرآیند از میادین تا سوپرمیوهها توسط بازرسان این سازمان رصد میشود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: علاوه بر این، کنترل بر قیمتها توسط نمایندگانی از اتحادیهها رصد و پایش میشود.
پایدار گفت: متأسفانه برخی از فروشندگان از این فرصت سوءاستفاده میکنند و از این رو میتوان گفت که یکی از اهداف گشتهای نظارتی، جلوگیری و برخورد از سو استفاده از تقاضای مردم است و از این رو گشتهای نظارتی و همچنین سامانه ۱۲۴، برای دریافت گزارشات مردمی اتخاذ شده است.
مسئول گروه جهادی رهروان اهل بیت (ع) در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شب یلدا یکی از مهمترین شبهایی است که چشم فرزندان به دست پدر است و این شب باید به گونهای برگزار شود که هیچ پدر و مادرش شرمنده فرزند خود نباشد.
نظارت بر بازار شب یلدا ضعیف است
حجت الاسلام و المسلمین حسن چوبدار ادامه داد: متأسفانه روند بازرسی و نظارت در شب یلدا ضعیف است و شاید یکی از علل تضعیف نظارت در اقلام مورد نیاز شب یلدا، دلالان هستند که بدین گونه که قیمت اقلام مورد نیاز شب یلدا، فردای همان روز کاهش مییابد.
باید به فکر افرادی باشیم که توانایی خرید اقلام مورد نیاز شب یلدا را ندارند
وی افزود: باید دست در دست هم دهیم و همواره به فکر افرادی باشیم که توانایی خرید اقلام مورد نیاز شب یلدا را ندارند.
چوبدار گفت: متأسفانه برخی از فروشندگان در شب یلدا، قیمت اقلام مصرفی را افزایش میدهند در حالی که میتوانند با قیمتی پایینتر به فروش برسانند و در این رابطه باید نظارت و بازرسی دقیقتری برای کالاهای اساسی انجام گیرد.
تأمین هزینههای شب یلدا در توان سرپرستان خانوار نیست
علیزاده یکی از شهروندان تبریزی است که در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: من راننده تاکسی هستم و اگر بتوانم شب یلدا را در کنار خانواده سپری کنم باید در طول هفته گذشته پس انداز خوبی جمع کنم تا شرمنده خانواده خود نباشم.
از زمانی که با تورم و افزایش هزینهها دست و پنجه نرم میکنیم کمتر کسی به فکر دورهمی خودمانی در شب یلداست
وی ادامه داد: به نظرم از زمانی که با تورم و افزایش هزینهها دست و پنجه نرم میکنیم کمتر کسی به فکر دورهمی خودمانی در شب یلداست چرا که تأمین هزینه یک کیلو آجیل در شب یلدا در توان سرپرستان خانوار نیست.
این شهروند تبریزی افزود: نظارت و بازرسی در شب یلدا یک شعار است و حتی در این شب قیمت تمام میوهها افزایش مییابد و سالهاست این شگرد را اکثر فروشندگان میوه از یکدیگر آموختهاند تا به دلیل افزایش خواسته مردم در شب یلدا، گران فروشی کنند و فردای همان روز، قیمتها را کاهش دهند.
علیزاده بیان کرد: تا زمانی که تورم در جامعه حاکم است و قیمت کالاهای اساسی مردم هر روز افزایش مییابد و همچنین تا زمانی که نظارت و بازرسی دقیقتری در این رابطه انجام نگیرد به همین منوال پیش خواهد رفت و اقشار ضعیف جامعه هر روز ضعیفتر خواهند شد.
تصاویر خود از شب یلدا را در فضای مجازی به اشتراک نگذاریم
صمدی یکی دیگر از شهروندان تبریزی است که در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: همواره در شب یلدا خانوادههایی که وضعیت مالی خوبی دارند این شب را با تجملات هر چه تمام برگزار میکنند اما افشار ضعیف جامعه شرمنده خانوادههای خود میشوند.
وی افزود: شاید همین جا فرصت خوبی باشد تا از تمام شهروندانم درخواست کنم تا در شب یلدا به احترام تمام خانوادههایی که به دلیل تورم موجود در جامعه نتوانستهاند این شب را جشن بگیرند، تصاویر رنگارنگ خود را در فضای مجازی به اشتراک نگذاریم.
این شهروند تبریزی گفت: برای سر و سامان دادن به این وضعیت در وهله اول باید تورم در جامعه کاهش یابد و قیمت کالاهای اساسی مردم به خصوص خوراک که نقش مهمی در تغذیه افراد در روزهای شیوع ویروس کرونا دارد کاهش یابد و سپس نظارت دقیق و برخورد با فروشندگانی است که اقدام به گران فروشی میکنند.
حالا سنت دیرینه شب یلدا غرق در تجملات و هزینههای سرسام آوری است که فرصت یک شب به یاد ماندنی را از خانوادهها سلب کرده است در حالی که اگر تورم در جامعه کاهش مییافت و از سویی نظارتهای دقیقی بر قیمت کالاهای اساسی مردم صورت میگرفت هیچ پدری شرمنده خانواده خود نمیشد.
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