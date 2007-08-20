تلاش می کنیم پیکان را هم شکست دهیم

محمد نوری که در دیدار هفته اول تیم فوتبال صباباتری تنها گل پیروزی بخش این تیم را در خانه ابومسلم به ثمر رساند، به خبرنگار مهرگفت: مسابقه با پیکان دومین دیدارمشکل ما در رقابت های فصل جاری لیگ برتر است اما تمام تلاشمان را به کار می بندیم تا آنها را در خانه شکست دهیم.

وی ادامه داد: پیکان نسبت به فصل پیش، تیم به مراتب بهتری را در اختیار دارد و مطمئنا کاردشواری برابر آنها پیش رو داریم اما بازیکنان ما می توانند با ارائه بازی خود، سه امتیاز ارزشمند دیگر را کسب کنند.

هافبک تیم فوتبال صباباتری همچنین تاکید کرد: زدن گل در اولین بازی آنهم برابر تیم قدرتمندی مانند ابومسلم کار بسیار سختی بود ولی خوشحالم زحمت بازیکنان تیم با گلزنی من نتیجه داد.

وی در مورد دیدار با ابومسلم اضافه کرد: پیروزی برابر ابومسلم مقابل تماشاگرانش کار بسیار سخت و مهمی است. بازیکنان ما در آن دیدار از جان مایه گذاشتند و درنهایت با کسب 3 امتیاز حساس و سرنوشت ساز آن مسابه به تهران برگشتیم.

نوری در مورد وضعیت صباباتری درفصل جاری تصریح کرد: ما تیمی داریم که از تلفیق بازیکنان جوان و با تجربه تشکیل شده است. البته بازیکنان جوان ما هم تجربه حضور در لیگ برتر را دارند که همین مساله می تواند به موفقیت صباباتری در این فصل کمک شایانی کند.

هافبک تیم فوتبال صباباتری درپایان گفت: من همیشه در خدمت تیم ملی هستم و مطمئنا هرزمان که مربیان صلاح بدانند و از من دعوت کنند در خدمت این تیم خواهم بود و با تمام توان در اردوها شرکت خواهم کرد.