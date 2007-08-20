ترویج اندیشه های شهید مطهری جامعه را در مقابل خطرات فرهنگی ایمن می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در دومین روز از همایش کشوری اندیشه مطهر، کوثر فکری، جنبش دانش آموزی در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری راه اندازی دبیرخانه دائمی این همایش را با هدف ایجاد سازو کار لازم برای مشارکت گسترده استان های کشور مهم دانست.

وی خاطر نشان کرد: امروز جوانان ایران اسلامی باید با بهره گیری از اندیشه های والای شهید مطهری در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

فیاضی با اشاره به تشدید دامنه کینه ورزی استکبار علیه کشورمان تصریح کرد: در شرایطی که بحران های فزاینده ناشی از هجمه فرهنگی استکبار جامعه را تهدید می کند باید با تجهیز نوجوانان با سلاح های علم و دانش و تقویت مبانی اعتقادی و فکری مبتنی بر آموزه های اسلامی، طرح فرهنگی استکبار را ناکام کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مطهری وام دار معنویتی نهفته در قرآن و آموزه های دینی است اظهار داشت: انس هر چه بیشتر با آثار فکری آن عالم فرزانه تضمین کننده حیات معنوی جامعه خواهد بود.

وی نشر افکار و اندیشه های والای شهید مطهری در مراکز آموزش عالی و مدارس را ضروری دانست و افزود: ترویج افکار نورانی شهید مطهری به مثابه سرمایه گذاری برای ایمن سازی جامعه از خطرات فرهنگی دشمنان محسوب می شود.



