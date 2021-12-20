آماده باش ۳۰۰ خودروی سنگین و نیمه سنگین برای مقابله با بحران

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت عوامل راهداری در اجرای طرح زمستانه در سطح محورهای استان گیلان، اظهار کرد: ۶۰ اکیپ راهداری در این طرح مشارکت کرده و به شهروندان و مسافران خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه ۵۴۲ راهدار در قالب این اکیپ‌ها فعال هستند، گفت: بیش از ۳۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین راهداری نیز در حال آماده باش هستند تا در صورت بروز مشکل وارد عمل شوند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان با اشاره به آمادگی ۵۷ راهدارخانه برای اسکان موقت در راه ماندگان در زمان بروز حوادث احتمالی، اضافه کرد: از ابتدای فصل پاییز تاکنون با توجه به شرایط جوی دو مرحله برف روبی در محورهای کوهستانی استان گیلان انجام شده است.

وی همچنین به دوربین‌های تردد شمار در سطح محورهای استان گیلان اشاره و تصریح کرد: هم اکنون ۵۳ دوربین در محورهای برون شهری فعال است که در آینده نزدیک ۱۱ دوربین دیگر نیز به این ظرفیت اضافه می‌شود.