آزادگان و جانبازان فرهنگی مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم حجت الاسلام حامد خطی کارشناس اقامه نماز سازمان آموزش و پرورش مازندران در سخنانی با تجلیل از ایثارگری و رشادت های آزادگان در دوران اسارت گفت: آزادگان با صبر و استقامت بی بدیل خود در اردوگاه های رژیم بعث اقتدار روز افزون ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی تجلیل از آزادگان، جانبازان و ایثارگران را وظیفه ملی و میهنی دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی که دامنه کینه توزی های استکبار جهانی علیه کشورمان روزافزون شد پیش از هر زمانی ترویج روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در کشور نیاز است.

در پایان این مراسم با اهداء جوایزی از چهل جانباز، آزاده و ایثارگر شاغل در سازمان استان تجلیل شد.

