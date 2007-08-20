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۲۹ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

آزادگان و جانبازان فرهنگی مازندران تجلیل شدند

آزادگان و جانبازان فرهنگی مازندران تجلیل شدند

ساری - خبرگزاری مهر: همزمان با سالگرد ورود آزادگان به میهن اسلامی و میلاد حضرت ابولفضل العباس و روز جانباز در آئین ویژه ای از آزادگان و جانبازان شاغل در سازمان آموزش و پرورش مازندران تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین مراسم حجت الاسلام حامد خطی کارشناس اقامه نماز سازمان آموزش و پرورش مازندران در سخنانی با تجلیل از ایثارگری و رشادت های آزادگان در دوران اسارت گفت: آزادگان با صبر و استقامت بی بدیل خود در اردوگاه های رژیم بعث اقتدار روز افزون ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی تجلیل از آزادگان، جانبازان و ایثارگران را وظیفه ملی و میهنی دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی که دامنه کینه توزی های استکبار جهانی علیه کشورمان روزافزون شد پیش از هر زمانی ترویج روحیه ایثارگری و شهادت طلبی در کشور نیاز است.

در پایان این مراسم با اهداء جوایزی از چهل جانباز، آزاده و ایثارگر شاغل در سازمان استان تجلیل شد.

کد مطلب 537972

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