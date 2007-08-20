منعی برای همکاری با تیم های باشگاهی ندارم / از قلعه نویی بی خبرم

ناصرابراهیمی با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: همکاری ام با فدراسیون فوتبال منافاتی با حضور درتیم های باشگاهی ندارد و با وجود اینکه کادر فنی اغلب باشگاه ها کامل شده است اما درصورتیکه پیشنهاد خوبی دریافت کنم، آن را بررسی خواهم کرد.



ابراهیمی اضافه کرد: تیم ملی تا چند ماه آینده مسابقه خاصی در پیش ندارد و شرایط قراردادی که با فدراسیون فوتبال دارم بگونه ای است که امکان همکاری با تیم های باشگاهی به مربیان تیم ملی در دوره فراغت از بازیهای ملی را می دهد و درست به همین دلیل آقای ابراهیم زاده در حال حاضر همکاری خود را با سپاهان از سر گرفته است.



وی درخصوص وضعیت ادامه همکاری امیرقلعه نویی با تیم ملی اظهار داشت: هیچ اطلاعی از قلعه نویی ندارم و بعد ازجام ملتها تماس چندانی با هم نداشتیم و درجریان تصمیم او برای ادامه همکاری با تیم ملی نیستم.



ابراهیمی پیرامون ارزیابی خود ازتیم پرسپولیس با توجه به تغییرات صورت گرفته درکادر فنی این تیم گفت : به عنوان مربی تیم ملی تمایلی برای اظهارنظر پیرامون همکاران باشگاهی ام ندارم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم .



وی تنها این مورد را یادآورشد که امیدوارم باشگاه پرسپولیس و آقای حبیب کاشانی با حسن نیتی که دارند شرایط پرداخت بدهی بازیکنان و مربیان پیشین این تیم را فراهم کنند .



مربی تیم ملی درباره احتمال همکاری با علی پروین و تیم استیل آذین گفت: استیل آذین درحال حاضرازیک مربی خارجی سود می برد و به رغم دوستی نزدیکی که با علی پروین دارم ولی تصور می کنم این تیم علاقمند است تا برنامه های خود را برای فصل آینده با مربی خارجی ادامه دهد.