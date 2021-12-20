  1. استانها
  2. قم
۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۹:۱۵

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم:

۳۰ آذر آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه‌های منقضی شده خواهد بود

۳۰ آذر آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه‌های منقضی شده خواهد بود

قم- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: ۳۰ آذر آخرین مهلت اعتبار وکالت نامه‌های منقضی شده برای انتقال سند مالکیت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شیوع بیماری کرونا در شهرهای دارای وضعیت قرمز، برابر تدبیر ستاد ملی کرونا گفت: ارائه خدمت از سوی پلیس به شهروندان در این شهرها امکان پذیر نبوده و منجر به تعطیلی آنها شد و این امر باعث انباشته شدن تعدادی از درخواست‌های مردم برای نقل و انتقال خودرو شد.

وی افزود: برابر پیگیری‌های به عمل آمده توسط پلیس راهور ناجا از ستاد ملی مقابله با کرونا موفق شد مجوز بازگشایی مراکز شماره گذاری با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از توان ۵۰ درصدی کارکنان را اخذ و عملاً از تاریخ نهم مرداد سال جاری فعالیت خود را آغاز کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: خوشبختانه از اواسط مهر ماه سال جاری تقریباً فعالیت در مراکز شماره گذاری در کل کشور به حالت عادی برگشته و در برخی استان‌ها به روز شده است.

وی تاکید کرد: تمام کسانی که دارای وکالت نامه بوده لیکن به دلیل محدودیت‌های کرونایی تاریخ اعتبار آنها منقضی و موفق به مراجعه به مراکز شماره گذاری و انتقال سند مالکیت نشده‌اند فقط تا سی ام آذر ماه سال جاری فرصت دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه‌های آنها از درجه اعتبار ساقط و هیچ‌گونه خدماتی به آنها ارائه نخواهد شد.

کد مطلب 5379766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها