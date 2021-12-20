به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شیوع بیماری کرونا در شهرهای دارای وضعیت قرمز، برابر تدبیر ستاد ملی کرونا گفت: ارائه خدمت از سوی پلیس به شهروندان در این شهرها امکان پذیر نبوده و منجر به تعطیلی آنها شد و این امر باعث انباشته شدن تعدادی از درخواست‌های مردم برای نقل و انتقال خودرو شد.

وی افزود: برابر پیگیری‌های به عمل آمده توسط پلیس راهور ناجا از ستاد ملی مقابله با کرونا موفق شد مجوز بازگشایی مراکز شماره گذاری با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از توان ۵۰ درصدی کارکنان را اخذ و عملاً از تاریخ نهم مرداد سال جاری فعالیت خود را آغاز کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم ادامه داد: خوشبختانه از اواسط مهر ماه سال جاری تقریباً فعالیت در مراکز شماره گذاری در کل کشور به حالت عادی برگشته و در برخی استان‌ها به روز شده است.

وی تاکید کرد: تمام کسانی که دارای وکالت نامه بوده لیکن به دلیل محدودیت‌های کرونایی تاریخ اعتبار آنها منقضی و موفق به مراجعه به مراکز شماره گذاری و انتقال سند مالکیت نشده‌اند فقط تا سی ام آذر ماه سال جاری فرصت دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه‌های آنها از درجه اعتبار ساقط و هیچ‌گونه خدماتی به آنها ارائه نخواهد شد.